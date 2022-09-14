«Ростелеком» покажет работу умных фонарей на ИТ-форуме в Челябинске

«Ростелеком» представит систему интеллектуального уличного освещения на всероссийском форуме «Информационное общество: цифровое развитие регионов» в Челябинске. Компания является генеральным партнером мероприятия, которое состоится 29 и 30 сентября по адресу: улица Труда, 179.

Умные энергосберегающие фонари, в среднем, экономят 70 процентов бюджетных средств, запланированных для оплаты электроэнергии населенного пункта, отмечают в пресс-службе «Ростелекома». Челябинская область − абсолютный лидер УрФО и Пермского края по количеству населенных пунктов, где уже внедрено интеллектуальное освещение. На улицах городов и поселений региона работают около сорока тысяч умных фонарей. Они повышают безопасность пешеходов и водителей, делают улицы городов ярче и комфортнее.

Как рассказал директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев, интеллектуальные уличные светильники компании помогли муниципалитетам Южного Урала сэкономить свыше 70 миллионов киловатт электроэнергии, или около 500 миллионов рублей.

«Данные получены за период наибольшей длительности темного времени суток - с ноября 2021-го по март 2022 года. Мы установили умные светодиодные фонари взамен устаревших уличных источников освещения более чем в сорока населенных пунктах региона. Специалисты провели модернизацию в рамках энергосервисных контрактов с администрациями муниципалитетов без расходования бюджетных средств. Наша компания выступает инвестором и интегратором этих проектов», − отметил Михаил Сергеев.

Настройки оборудования обеспечивают максимальную видимость даже в сумерках. Умные фонари со светодиодами солнечного спектра способны выдерживать экстремальный температурный режим в диапазоне от −60 °С до +40 °С, высокую влажность и перепады атмосферного давления, поэтому будут бесперебойно освещать улицы населенных пунктов не менее семи лет. Но главное преимущество интеллектуальных фонарей — способность менять интенсивность освещения в зависимости от астрономического времени суток и погодных условий.

СПРАВКА

Всероссийский форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов» пройдет в Челябинске в десятый раз. Мероприятие стало значимым технологическим событием УрФО и России. Организаторы форума — правительство области, минцифры, Центр развития передовых технологий и Агентство международного сотрудничества.

Центральными темами деловой программы станут импортозамещение, развитие цифровых технологий, их практическое применение в бизнесе и на государственном уровне для цифровой трансформации отраслей экономики.