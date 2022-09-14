14.09.2022
«Ростелеком» покажет работу умных фонарей на ИТ-форуме в Челябинске
14.09.2022
Московские специалисты отреставрируют живопись Свято-Троицкого собора в Троицке
14.09.2022
Сортовой стан ММК произвел десять миллионов тонн проката
14.09.2022
Текслер утвердил структуру и штатную численность нового Главного управления
13.09.2022
На ПО «Маяк» в Озерске смена руководства
13.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 14 сентября (18+)
«Ростелеком» покажет работу умных фонарей на ИТ-форуме в Челябинске
21.08.2022
«Ростелеком» на Парижском полумарафоне научил титулованную легкоатлетку «варить» колье из оптоволокна
23.05.2022
Стопроцентно российский: Wink включен в реестр отечественного программного обеспечения
28.04.2022
Видеосервис Wink: майские новинки для всей семьи
20.04.2022
Еще три тысячи магнитогорцев смогут пользоваться скоростным интернетом от «Ростелекома»
Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить
12.09.2022
Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала
12.09.2022
Челябинск отметил славный праздник - День танкиста
11.09.2022
АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные
09.09.2022
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
08.09.2022