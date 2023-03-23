«Ростелеком» помог Челябинской области сэкономить 22 миллиона киловатт электроэнергии

Интеллектуальные уличные светильники «Ростелекома» помогли муниципалитетам Челябинской области сэкономить электроэнергию на сумму свыше 156 миллионов рублей. За 2022 год светильники сберегли 22 миллиона киловатт.

Провайдер заменил устаревшие уличные фонари на умные светодиодные источники наружного освещения более чем в сорока населенных пунктах региона. Специалисты провели модернизацию в рамках энергосервисных контрактов с администрациями муниципалитетов без затрат бюджетных средств. «Ростелеком» выступил инвестором и интегратором проектов.

Современные цифровые решения для уличного освещения повышают безопасность пешеходов и водителей, делают улицы городов ярче и комфортнее.

«Челябинская область − абсолютный лидер УрФО по количеству населенных пунктов, где внедрено интеллектуальное освещение. Рекордсменом по количеству модернизированных светильников в регионе является Челябинск. Там городские улицы освещают почти пять тысяч светильников. Только за декабрь 2022 года муниципалитет смог сократить расходы на электроэнергию на сумму более 17 миллионов рублей. Умные фонари потребляют электроэнергии меньше в среднем на 70 процентов. Экономия достигается в том числе и за счет заметного увеличения сроков работы оборудования: светодиоды в разы долговечнее привычных ламп накаливания», − рассказал директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Макагонов.

Новые фонари работают в Аше, Златоусте, Пласте, Карталах и Копейске. Современные светильники устойчивы к перепадам температуры, способны выдерживать от –60 °С до +40 °С. Оборудование также приспособлено к высокой влажности и изменениям атмосферного давления.

Светодиодные приборы, которые устанавливает «Ростелеком», выдерживают перепады напряжения, частые включения, не содержат вредных химических соединений, имеют небольшие размеры, а также защищены от вибрации и механических воздействий. Новые фонари работают в комфортном для глаз спектре, бесшумны и не требуют специальной утилизации. Но главное преимущество интеллектуальных светильников - способность менять интенсивность освещения в зависимости от астрономического времени суток и погодных условий, отмечают в пресс-службе «Ростелекома».