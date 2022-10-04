«Ростелеком» представил IT-сообществу страны актуальные сервисы кибербезопасности для государства и бизнеса

Ведущий цифровой провайдер страны «Ростелеком» представил актуальные сервисы информационной безопасности для бизнеса и государства на всероссийском IT-форуме «Информационное общество: цифровое развитие регионов» в Челябинске.

Масштабное мероприятие проходило в столице Южного Урала 29-30 сентября. Особое внимание было уделено темам цифровой трансформации отраслей экономики, безопасности в цифровой среде и импортозамещению.

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев отметил, что сегодня тема информационной безопасности и защиты данных от киберугроз выходит для предприятий бизнеса и государственного сектора на первый план.

«В рамках цифровой трансформации «Ростелеком-Солар» обеспечивает киберзащиту корпораций в национальных масштабах. Например, сотрудники создали систему защиты интернета в 45 тысячах школ России, обеспечили безопасность 20 тысяч рабочих мест сотрудников правоохранительных органов страны, внедрили систему предотвращения утечек во всех российских подразделениях крупнейшего банка. Отмечу, что инновационные решения компании включены в реестр отечественного ПО. При этом наше главное преимущество - комплексный поход, обеспечивающий максимальную защиту от киберугроз», - сказал Михаил Сергеев.

Заместитель директора департамента регионального развития бизнеса по информационной безопасности «Ростелеком-Солар» Николай Климцев сообщил, что 90 процентов компаний, находящихся под защитой «Ростелеком-Солар», ежедневно находятся под DDoS-атаками.

«Средний показатель их роста в России за период с июня по июль 2022 года составляет около 15 процентов. Наиболее подвержены действиям киберпреступников предприятия и организации госсектора, промышленности и финансовой отрасли. Если раньше атаки носили скорее хулиганский характер и были не так критичны для компании, то в настоящее время за атаками стоят проправительственные группировки и кибернаемники, которые используют DDoS как отвлекающий маневр для проникновения и закрепления в ИТ-инфраструктуре организации с целью нанесения наибольшего вреда. Отмечу, что успешных кибератак с реальным ущербом для наших клиентов не было, все действия злоумышленников были отражены», - подчеркнул Николай Климцев.

На первом этапе создания надежной информационной системы проводится оценка уровня кибербезопасности госпредприятия. Затем специалисты выстраивают комплексную защиту IT-инфраструктуры с учетом бизнес-процессов организации на базе продуктов «Ростелеком-Солар» и внедряют экосистему управляемых сервисов кибербезопасности по подписке Solar MSS. В финале защиту от внешних угроз обеспечивает первый и крупнейший в России центр противодействия кибератакам Solar JSOC.

Линейка продуктов «Ростелеком-Солар» включает технологию предотвращения утечек информации Solar Dozor, решение для роста эффективности сотрудников Solar add Visor, систему контроля доступа сотрудников к веб-ресурсам Solar web Proxy и многие другие цифровые сервисы.

«Ростелеком-Солар» активно участвует в развитии кибербезопасности в России. По инициативе компании созданы Национальный киберполигон и аналитический и исследовательский центр раннего оповещения о киберугрозах TI-CERT. Кроме того, «Ростелеком-Солар» проводит собственные образовательные проекты по повышению киберграмотности жителей страны.