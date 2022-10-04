«Ростелеком» представил систему помощи водителю на всероссийском IT-форуме в Челябинске

Ведущий цифровой провайдер страны «Ростелеком» представил систему автоматического контроля и помощи водителю на всероссийском IT-форуме «Информационное общество: цифровое развитие регионов» в Челябинске. Масштабное мероприятие проходило в столице Южного Урала с 29-го по 30-е сентября.

Как отмечают в пресс-службе компании, система контроля водителя на основе технологий видеоаналитики с использованием алгоритмов искусственного интеллекта предупреждает факты засыпания за рулем, курения в салоне, разговоров по телефону во время движения, а также информирует о непристегнутом ремне безопасности.

Система помощи сигнализирует водителю о резком сближении с другим транспортным средством и возможном столкновении, контролирует скоростной режим, качество вождения и сообщает о несоблюдении дорожной разметки.

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев пояснил, по какому алгоритму работает система мониторинга водителя.

«Видеокамера, установленная на борту автомобиля, фиксирует событие. Специальные модули программного комплекса анализируют поступившую информацию с оборудования. Нейросеть выявляет тревожное событие, после чего водитель получает звуковой сигнал, а дежурный оператор − уведомление об опасном инциденте», - рассказал Михаил Сергеев.

Решение «Ростелекома» в настоящее время внедряется на одном из крупнейших промышленных предприятий Курганской области. 80 автомобилей заказчика будут оборудованы системой мониторинга водителя в составе решения «Мониторинг транспорта».

Этот программно-аппаратный комплекс позволяет в режиме реального времени контролировать перемещение автомобилей, оптимизировать работу автопарка и сокращать затраты. Продукт предназначен для организаций, которым требуется отслеживать состояние транспорта, например, логистических, лизинговых и каршеринговых компаний, а также грузоперевозчиков, такси и автосалонов.