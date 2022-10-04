04.10.2022
«Ростелеком» представил систему помощи водителю на всероссийском IT-форуме в Челябинске
04.10.2022
«Ростелеком» представил IT-сообществу страны актуальные сервисы кибербезопасности для государства и бизнеса
04.10.2022
В Челябинской области за прошедшие сутки умерло пять пациентов с ковидом
04.10.2022
ПАО «ММК» заявило об увеличении объема социальных инвестиций
04.10.2022
Путин назначил Скокову новых замов
04.10.2022
В Челябинске от бешенства погибли двое домашних щенков
«Ростелеком» представил систему помощи водителю на всероссийском IT-форуме в Челябинске
04.10.2022
«Ростелеком» представил IT-сообществу страны актуальные сервисы кибербезопасности для государства и бизнеса
04.10.2022
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
03.10.2022
В Москве объявили победителей XI конкурса «Вместе в цифровое будущее»
30.09.2022
«Ростелеком» подсчитал: южноуральцы качают 400 тысяч терабайт Интернета в год
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов
30.09.2022
Мобилизованных южноуральцев обеспечат теплой одеждой, аптечкой и иным необходимым
30.09.2022
С первого января страховые пенсии неработающих проиндексируют на 4,8%
29.09.2022
Будут ли призывники-срочники направляться в зону проведения СВО?
28.09.2022
Челябинцы хотят восстановить знаменитые Коссовские сады: зацветут ли вновь яблони в Ленинском районе, решит мэрия
27.09.2022