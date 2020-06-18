"Ростелеком" рассказал о самых главных летних телеком-трендах в Челябинской области

Жители Челябинской области, являющиеся клиентами компании "Ростелеком", в условиях массовой самоизоляции стали потреблять интернет-трафик в значительно больших объемах, гораздо активнее смотреть ТВ и чаще устанавливать видеокамеры в квартирах и на дачах, чтобы обеспечить сохранность своего имущества.

Таковы главные телеком-тренды этого лета, о которых эксперты ведущего цифрового провайдера страны рассказали на онлайн-пресс-конференции, подведя также итоги работы в весенний период 2020-го.

Если в апреле прошлого года южноуральцы скачали 19 тысяч терабайт информации, то в апреле этого года - уже 30 тысяч. В общей сложности весной текущего года жители Челябинской области потребили интернет-трафика на 43 процента больше, чем за аналогичный период 2019-го. Число заявок на подключение к интернету с апреля по май 2020 года выросло на 22 процента.

Также эксперты "Ростелекома" отметили, что в апреле и мае традиционно увеличивается число заявок от владельцев загородных домов, дач и коттеджей на подключение к высокоскоростному интернету, а также рассказали о дальнейших планах по строительству оптики на Южном Урале.

По словам технического директора челябинского филиала "Ростелекома" Игоря Петрухина, в прошлом году компания за счет собственных средств модернизировала аналоговые линии связи, заменив их оптическими. Специалисты "Ростелекома" сформировали самую современную инфраструктуру в частном секторе 35-ти населенных пунктов Челябинской области.

"Таким образом, сегодня еще более 50 тысяч семей Южного Урала имеют доступ к полному спектру современных цифровых сервисов. Сейчас в период самоизоляции это особенно актуально. Строительство оптики в частном секторе является одним из приоритетных направлений работы компании. Важно отметить, что "Ростелеком" рассматривает не только подключение целых поселков, но и проведение индивидуальных линий связи для загородных дач и других малоэтажных населенных пунктов области", - отметил Игорь Петрухин.

По его словам, доля абонентов компании, подключенных к широкополосному доступу в интернет по оптическим каналам связи, составляет на Южном Урале 75 процентов. По сравнению с прошлым годом число подключенных к оптике клиентов "Ростелекома" выросло на восемь процентов.

Компания планирует ежегодно увеличивать данную цифру, в том числе переводя абонентов с аналоговых линий связи на оптические.

Безусловными трендами этого лета, по мнению экспертов "Ростелекома", станут видеонаблюдение и интерактивное телевидение на базе цифрового видеосервиса Wink. Это становится доступным для южноуральцев за счет непрерывного развития оптической инфраструктуры.

"Домашнее видеонаблюдение - однозначный тренд лета. Сейчас пора отпусков, люди уезжают на природу, навещают родных, живущих в других городах, перебираются на дачу. Чтобы не переживать о сохранности имущества, многие ставят дома камеры "Ростелекома". В период с апреля по май 2020 года интерес к покупке видеокамер вырос на 15 процентов. Сегодня это однозначно один из главных сервисов для получения контроля и уверенности в сохранности имущества", - рассказала директор проектно-продуктового офиса макрорегионального филиала «Урал» ПАО "Ростелеком" Юлия Наурузбаева.

Также эксперты компании отметили значительный рост спроса на подключение цифрового сервиса Wink в предотпускной период: в мае 2020 года в Челябинской области запрос на установку интерактивного телевидения увеличился на 20 процентов по сравнению с прошлыми периодами.