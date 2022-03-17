17.03.2022
Родственники погибшего в Пласте горнорабочего могут рассчитывать на страховые выплаты
17.03.2022
«Music Band» ищет музыкальные таланты среди молодежи Челябинской области
17.03.2022
ММК представит свою продукцию на международной выставке в Каире
17.03.2022
Пять дней с Денисом Мацуевым: в Челябинской области пройдёт фестиваль всемирно известного пианиста-виртуоза
17.03.2022
Руководитель аппарата южноуральских омбудсменов написала заявление об увольнении
17.03.2022
Что делать, если болит спина? Советы от ведущего врача-рентгенолога сети клиник «МЛЦ»
Руководитель аппарата южноуральских омбудсменов написала заявление об увольнении
Южноуральцы жалуются на отсутствие жизненно важных препаратов в аптеках
16.03.2022
В Минэкологии объяснили причину «дымки» и загрязнения воздуха в Челябинске
15.03.2022
Текслер: Свалку в Магнитогорске будем рекультивировать в 2023-2024 годах
15.03.2022
В Челябинске резко выросли цены на российские медикаменты
14.03.2022
Текслер обозначил приоритетные задачи в период санкций
14.03.2022