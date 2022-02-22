В аппарат южноуральских омбудсменов нагрянули силовики

В Челябинске сегодня, 22 февраля, силовики провели оперативно-следственные действия в аппарате уполномоченных по правам человека, правам ребенка, защите прав предпринимателей в Челябинской области.

Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердила детский омбудсмен Евгения Майорова.

«Мероприятия проводились у руководителя аппарата. Повода я не знаю. Работа уполномоченных не касается финансово-хозяйственной деятельности. Все это - в деятельности аппарата», - сказала Майорова.

Напомним, руководит аппаратом уполномоченных Татьяна Осипова. Известно, что оперативно-следственные действия проводил СКР по Челябинской области.

Силовики пока информацию не комментируют.

По неофициальным данным, Осипову отвезли на допрос в следственный комитет, ее могут подозревать в присвоении денежных средств.