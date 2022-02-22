22.02.2022
Текслер поручил главам провести работу в семьях «групп риска» по профилактике пожаров
22.02.2022
Ангелы и женщины Андрея Старцева: в Челябинске открылась персональная выставка известного скульптора
22.02.2022
Будьте бдительны: в Челябинской области участились случаи телефонного мошенничества со стороны лжесотрудников прокуратуры
22.02.2022
Борись, побеждай, смейся: Wink приглашает на мужскую территорию
22.02.2022
Жители Челябинска могут пожаловаться на сосульки на горячую линию
22.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 23 февраля
В аппарат южноуральских омбудсменов нагрянули силовики
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022
Челябинские эко-активисты отказались от иска к Томинскому ГОКу
19.02.2022
Силовики задержали замминистра здравоохранения Челябинской области
18.02.2022
Позитивно и вдохновляюще: Глава Курчатовского района провел праздничный прием для защитников Отечества
18.02.2022