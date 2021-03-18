Каждый второй челябинец считает, что у него есть возможности для самореализации

Руководитель компании «Интерсвязь» удостоен благодарности за бескорыстный вклад в борьбу с COVID-19

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов объявил официальную благодарность южно-уральскому бизнесмену, председателю совета директоров компании «Интерсвязь» Леониду Вахрамееву за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, вручив ему Благодарственный адрес и Почетную грамоту на областной станции переливания крови.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании «Интерсвязь», место для награждения было выбрано не случайно, так как в мае 2020 года станция переливания крови начала прием доноров антиковидной плазмы для лечения пациентов, больных COVID-19 в тяжелой степени. Осознавая опасность ситуации, Леонид Вахрамеев принял решение выплачивать из своих личных средств каждому донору, сдавшему плазму насыщенную антителами, дополнительно к стандартным выплатам за питание по две тысячи рублей. Благотворительную акцию лидера телекоммуникационного рынка Южного Урала поддержал главный врач Челябинской областной станции переливания крови Анатолий Крохин. Для документального сопровождения всего процесса был разработан шаблон «Договора пожертвования», по которому все денежные средства вносились через кассу по документам строгой отчетности.

По словам Леонида Вахрамеева, пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для всей страны. В этих условиях россияне должны помогать обществу и друг другу всеми доступными способами. После появления первых положительных результатов использования плазмы крови в лечении необходимо было материально поощрить земляков, отважившихся поделиться антителами для спасения сотен и тысяч жизней.

Результаты акции превзошли все изначальные планы за два месяца количество доноров увеличилось в два раза, а к февралю — в три раза. Благодаря этому банк плазмы был заполнен в кратчайшие сроки. За все время в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Златоусте плазму с антителами сдали более двух тысяч 200 раз. Заготовлено почти тысяча 400 литров материала, что с запасом покрывает потребности станции переливания крови. Единоразово донор может сдать 600 миллилитров плазмы. Этого количества материала хватает, чтобы оказать помощь трем тяжелобольным COVID-19 пациентам. Несмотря на тиражирование отечественных вакцин, переливание плазмы с антителами является до сих пор одним из самых эффективных способов лечения опасного вируса.