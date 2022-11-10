Рыбное царство у подножия каменного Ильича обойдется Челябинску в десять миллионов

В Челябинске в скором времени (после 18-го ноября) начнутся работы по возведению главного ледового городка на площади Революции. Осталось лишь заключить контракт с единственным участником электронного аукциона.

Члены комиссии по осуществлению закупок пришли к выводу, что единственная поданная заявка соответствует всем требованиям. Поэтому единственный участник аукциона признан и его победителем. Так как торгов не случилось, начальная (максимальная) цена контракта в размере десяти миллионов рублей снижена не была – именно такая сумма будет затрачена на выполнение работ по возведению, содержанию и демонтажу новогоднего ледового городка на площади Революции Челябинска.

Кто стал победителем аукциона, власти скажут лишь после заключения контракта. В соответствии с законодательством контракт заключается в течение десяти дней с момента проведения аукциона. Подрядчик был определен восьмого ноября, соответственно, до 18-го ноября контракт должен быть заключен, и исполнитель сразу, как это прописано в техзадании, приступит к созданию рыбного царства у подножия каменного Ильича.