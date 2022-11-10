10.11.2022
Рыбное царство у подножия каменного Ильича обойдется Челябинску в десять миллионов
10.11.2022
Поменялись местами: экс-сотрудник ИВС отправился в колонию
09.11.2022
Трамваи в Ленинском районе Челябинска начнут ходить лишь в конце ноября
09.11.2022
Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов
09.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на десятое ноября (18+)
09.11.2022
Озёрский «Золотой петушок» рассказал историю об одиночестве
Рыбное царство у подножия каменного Ильича обойдется Челябинску в десять миллионов
Ледяной аквариум появится на площади Революции к 22-му декабря
07.11.2022
К концу декабря на площади Революции появятся тюлени и пингвины
01.10.2022
Челябинцев приглашают полюбоваться будущим ледяным аквариумом в центре города
22.02.2022
В Курчатовском районе Челябинска активизируют работу по сносу нелегальных ларьков
21.02.2022
Ледовый городок на площади Революции Челябинска работает последний день
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022