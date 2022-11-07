К концу декабря на площади Революции появятся тюлени и пингвины

В Челябинске в среду, девятого ноября, выберут создателя нового главного ледового городка, который, по многолетней традиции, возведут на площади Революции к концу декабря.

Подача заявок на участие в размещенном 28-го октября электронном аукционе завершается сегодня, седьмого ноября. Заказчиком «строительства» выступает управление культуры города. Начальная цена контракта на выполнение работ по возведению, содержанию и демонтажу новогодних конструкций на площади Революции составляет десять миллионов рублей.

Напомним, тема нынешнего городка – рыбная. Именно поэтому 2023-й год Дед Мороз и Снегурочка будут встречать в Челябинске в компании пингвинов, тюленей, улиток, медуз, черепахи, русалки и самого Посейдона, в окружении айсберга и водорослей, вблизи ледяного водопада. Все это будут скульптурные композиции (только водоросли в техзадании обозначены как ледяное панно).

«Заяц – капитан корабля», «Шторм», «Игра в кости», «Пират с акулой», «Пальмы» - все эти ледовые «фишки» тоже можно будет увидеть на площади Революции предстоящей зимой.

Горки также возведут тематические. Так, этой зимой ребятню и взрослых любителей прокатиться с ветерком будут радовать горка-корабль, горка-кит и целый «Наутилус». На бумаге все три выглядят очень симпатично. Будем надеяться, их ледовое воплощение окажется не хуже.

Украшениями городка станут светящийся сундук с сокровищами, сверкающий белый мишка и волшебные шары на ледяном постаменте. Безусловно, дети получат удовольствие от пребывания на морском дне и внутри рифа (такие лабиринты нынче задумали проектировщики).

Конечно же, в городке поставят скамейки и урны, оборудуют фотозоны, установят ледяные ограждения и ледовые же входные группы – со стороны Воровского и Цвиллинга.

Отметим, согласно условиям контракта, фирма, которая выиграет аукцион, должна будет создать «Ледяной аквариум» до 22-го декабря (срок демонтажа будут зависеть от погоды, но исчезнуть сказка изо льда должна будет до 28-го февраля). Монтаж ледового городка (заготовка и доставка льда, возведение ледовых и световых объектов, деревянных, металлических конструкций, наружная и внутренняя подсветка скульптур, опоры освещения, энергоснабжение) исполнитель должен будет начать сразу после заключения контракта.

Напомним, рыбную тему челябинцы выбрали путем голосования. За зимний отдых внутри ледяного аквариума выступило наибольшее число горожан. Всего же было заявлено восемь тем: «Уральские богатыри», «Кругосветное путешествие», «Герои сказок Шарля Перро», «Золотой ключик, или Приключения Буратино», «Детские сказки. Герои писателей-юбиляров: Владимир Сутеев, Сергей Михалков, Борис Заходер», «Ледяной аквариум», «Многонациональная Россия», «Памятники архитектуры и монументального искусства России».

А прошлой зимой на челябинской площади Революции «вырастал» сказочный лес.