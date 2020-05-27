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С 1 июня часть челябинцев будет платить за тепло и горячую воду новому поставщику

Общество
Сегодня, 13:28

С первого июня 2020 года изменится поставщик тепловой энергии для 30 многоквартирных жилых домов и более 30 организаций в Курчатовском районе Челябинска.

Как пояснили агентству в администрация Челябинска, потребители, ранее подключённые к котельной «Макот» (МУП «ЧКТС», зона теплоснабжения 03) будут переключены к котельной «Северо-западная» (АО «УСТЭК-Челябинск», зона теплоснабжения 01).

Как пояснили агентству АО «УСТЭК-Челябинск»

«Зона теплоснабжения 01 - самая надёжная в Челябинске. Наличие мощных комбинированных источников делает её уникальной и позволяет получать надёжное теплоснабжение при более дешёвой стоимости тепловой энергии», - заверяют в УСТЭК-Челябинск.

При смене теплоснабжающей организации для собственников жилья в многоквартирных жилых домах сохранится льготный тариф. Им не нужно будет перезаключать договор на поставку тепла (заключать новый с АО «УСТЭК-Челябинск»). Первые квитанции за потреблённую в июне 2020 года тепловую энергию жители получат в июле.

Жителям советуют обратить внимание в квитанции на нового получателя и назначения платежа. За теплоснабжение и горячее водоснабжение , начиная с июня 2020 года, нужно будет платить в адрес АО «УСТЭК-Челябинск».

Долги за тепло и горячую воду, накопленные за первое полугодие и выставленные до июня 2020 года, необходимо оплатить старому поставщику тепла - МУП «ЧКТС».

Юридические лица от смены поставщика только выиграют. Для них тариф снизится с 1 тысячи 875,46 рубля до 1 тысячи 624,55 рубля - за первое полугодие и с 2 тысяч 647,09 рубля до 1 761,97 рубля - за второе полугодие 2020 года (стоимость указана за гигакалорию, с учётом НДС).

Юридические лица и собственники коммерческой недвижимости, ранее относящиеся к зоне 03 теплоснабжения, должны до первого июня обратиться в АО «УСТЭК-Челябинск» для заключения нового договора на теплоснабжение. С подробным списком документов можно ознакомиться на официальном сайте АО «УСТЭК-Челябинск» в разделе «Порядок заключения договора».

Получить консультацию можно по многоканальному телефону 8-800-2222-500 или по телефонам расчётных центров.

Напомним ,с июня 2020 года жители Челябинска начнут получать единую квитанцию за электрическую и тепловую энергию.

 

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