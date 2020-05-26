Жители Челябинска начнут получать единую квитанцию за тепло и электроэнергию

Жители Челябинска уже в июне получат единую квитанцию за электрическую и тепловую энергию.

Соответствующее решение о переходе на новый платёжный документ приняли гарантирующий поставщик (ГП) электрической энергии ООО «Уралэнергосбыт» и единая теплоснабжающая организация (ЕТО) АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания-Челябинск».

Как сообщили в пресс-службе УСТЭК-Челябинск, две компании заключили агентский договор, согласно которому сбыт электрической и тепловой энергии теперь осуществляет одна компания — ООО «Уралэнергосбыт». Изменения коснутся только жителей города Челябинска (в зоне теплоснабжения №1).

За май челябинцы будут платить за электроэнергию по уже знакомой квитанции с зеленой полосой от ООО «Уралэнергосбыт». Внутренний разворот дополнительно будет содержать информацию о начислениях за тепловую энергию и QR-код для оплаты. Все денежные средства продолжат поступать напрямую ресурсоснабжающим организациям, за электрическую энергию — ООО «Уралэнергосбыт», за тепловую — АО «УСТЭК-Челябинск», путаницы не возникнет.

Квитанция продолжит приходить в те же сроки, оплатить её необходимо успеть до 10 числа месяца, следующего за расчётным.

Оплатить за потребленные ресурсы, как и прежде, можно несколькими способами: через личные кабинеты компаний ООО «Уралэнергосбыт» и АО «УСТЭК-Челябинск», через банковские сервисы ПАО «Сбербанк России», систему «Город» gorod74.ru (для держателей карт Челябинвестбанка) и личный кабинет «Челиндбанк» (для держателей карт Челиндбанка).