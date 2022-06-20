С 20 июня выпускники Челябинской области могут онлайн подать заявление на прием в колледж

С понедельника, 20 июня, выпускники Челябинской области могут подавать заявление на прием в колледж в электронном виде. Соответствующий сервис по приему заявлений открыт на Госуслугах.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства образования и науки региона, к сервису госуслуг подключены все 44 государственных колледжа Челябинской области.

Документы можно подать онлайн в неограниченное число образовательных организаций, специальности и профессии можно выбрать любые, но только на очную форму обучения.

На сегодня в колледжах, которые подведомственны минобрнауки региона, более 14 тысяч бюджетных мест.

Подать заявление смогут только те, у кого есть подтвержденная учетная запись на Госуслугах.

Заполняя заявление, нужно:

- указать уровень образования (9 или 11 классов).

- выбрать образовательную организацию.

- указать, требуются ли особые условия.

- указать индивидуальные достижения (победы в олимпиадах, конкурсах или спортивных соревнованиях).

- проверить персональные данные, которые подтягиваются из личного кабинета на Госуслугах (ФИО, СНИЛС, паспортные данные и т.д.).

- проверить данные об образовании и приложить скан-копию документа об образовании.

- при необходимости загрузить дополнительные документы.

- указать контакты родителей, на тот случай, если приемная комиссия не сможет связаться с абитуриентом.

На этапе выбора образовательной организации в форме появится информация об условиях для поступления. Например, будет ясно, нужна ли для поступления в выбранный колледж медицинская справка, предоставляется ли общежитие, есть ли вступительные экзамены. Можно будет выбрать очную или заочную форму обучения на бюджетной или платной основе.

После подачи заявления в личный кабинет будет приходить информация обо всех этапах его рассмотрения, дате проведения дополнительных вступительных испытаний и их результатах. Конкурсные списки по каждой из выбранных специальностей можно будет отслеживать на странице промежуточных результатов.