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С 2021 года медиков в малых населенных пунктах обеспечат автомобилями

Общество
Сегодня, 10:03
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С 2021 года медицинские учреждения будут обеспечиваться транспортом для доставки медработников на плановые приемы пациентов в сельскую местность и малые населенные пункты. Соответствующие средства на приобретение автомобилей будут выделять из федерального бюджета в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Проблему приобретения транспорта для медицинских работников малых населенных пунктов обозначил глава Троицка (Челябинская область) Александр Виноградов на II форуме «Дни лидеров местного самоуправления».

Волнующий многих вопрос южноуральский мэр задал председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

Глава отметил, что правительство выделяет значительные средства на приобретение автомобилей скорой помощи. Чаще всего поездка врача в отдалённые, малые населённые пункты, зачастую заканчивается госпитализацией пациента.

«Что касается плановых приёмов, медработникам сложно добраться до пациентов, а пациентам сложно добраться до врачей. Есть ли возможность у Правительства оказать содействие субъектам РФ в приобретении легкового автотранспорта для обеспечения медицинских учреждений?», – поинтересовался Виноградов.

Михаил Мишустин отметил важность вопроса и заявил, что средства на приобретение такого транспорта будут выделяться со следующего года в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. «Мы ежегодно будем выделять на эту программу по 90 миллиардов рублей и часть средств, которые получит регион по этой программе, можно будет направить на закупку транспорта для медицинских работников в сельской местности и малых населенных пунктах», - отметил Мшустин. Глава кабмина подчеркнул, что речь идет не о машинах скорой помощи, а о транспорте для врачей и фельдшеров, которые ездят на плановый прием к пациентам.

Премьер подчеркнул, что приобретаемый транспорт должен находиться у фельдшера, врача малого населенного пункта, а не оставаться в центральной районной больнице.

 

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