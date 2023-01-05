С 2023 года всех новорожденных будут обследовать на 36 опасных заболеваний

С 2023 года в Челябинской области всех новорожденных будут обследовать на наличие более трех десятков наследственных и врождённых заболеваний. Программа расширенного неонатального скрининга будет реализовываться по всей стране.

Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу «Развитие здравоохранения» и утверждены председателем правительства Михаилом Мишустиным. Документ размещен на официальном сайте кабмина.

До 2023 года скрининг новорожденных проводился в отношении лишь пяти наследственных заболеваний. С этого года перечень расширен до 36 нозологий, в том числе в него включены наследственные болезни обмена, первичные иммунодефицитные состояния и спинально-мышечная атрофия (СМА). Ранние исследования помогают выявлять тяжёлые болезни на начальной стадии и быстрее оказывать детям необходимую помощь.

Для обнаружения наследственных недугов у новорожденного будут брать несколько капель крови из пятки и выполнять соответствующие ПЦР-тесты.

С первого января 2023 года анализы всех новорожденных (независимо от того, в каком роддоме они появились на свет) будут направлять для выполнения скрининговых исследований в медцентры, за которыми закреплены конкретные регионы.

Анализы новорожденных из Челябинской области будут направлять в ближайший межрегиональный центр - Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка» в Екатеринбурге.

В Челябинской области распоряжением правительства утверждена региональная программа «Обеспечение расширенного неонатального скрининга», порядок проведения раннего неонатального скрининга уже отработан, сообщили в минздраве.

Новая программа включает в себя не только непосредственно диагностику, но и всю систему дальнейшей медицинской помощи детям, у которых будут выявлены генетические заболевания.

В госпрограмму, в частности, добавлены и правила предоставления и распределения субсидий регионам на мероприятия по расширенному неонатальному скринингу.

В федеральном бюджете на проведение расширенного скрининга в 2023 году предусмотрено более 2,3 миллиарда рублей.