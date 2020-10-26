С 26 октября на помощь врачам Челябинска придут еще 70 студентов-медиков

В период сезонных заболеваний и прогнозируемым в связи с этим ростом инфекционных заболеваний еще 70 студентов-медиков придут на помощь врачам и фельдшерам в борьбе с коронавирусной инфекцией Covid-19. Они приступают к работе с 26 октября.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения региона, с сегодняшнего дня студенты-медики из Аргаяшского филиала Челябинского медицинского колледжа готовы приступить к работе. Они уже распределены по подстанциям скорой помощи Челябинска. Студенты будут помогать врачам на выездах к пациентам

«Моя мама сама медик, и я тоже решила помогать людям, - поделилась студентка колледжа Алина Исмагилова. - Все одногруппники не задумываясь согласились поехать в Челябинск работать в скорой помощи. Нас 70 человек. Мы все прекрасно понимаем, что наши силы сейчас действительно необходимы».

На данный момент на госпитальных базах медицинских организаций Челябинской области работает 162 студента Южно-Уральского государственного медицинского университета. Из них 44 человека трудоустроено врачами-стажерами, 103 - средним медицинским персоналом и 15 человек - младшим медицинским персоналом.

Кроме того, 136 ординаторов трудоустроены в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь.

Ещё около 400 студентов старших курсов из медуниверситета и колледжей в регионе пришли на помощь коллегам-медикам в вопросах сбора и занесения данных о пациентах, оформления вывозов и телефонных консультаций. Студенты работают в шести муниципалитетах: Копейск, Троицк, Сатка, Златоуст, Миасс, Магнитогорск.