С 3 февраля пенсионерам начали выплачивать проиндексированную пенсию

Неработающие пенсионеры начали получать проиндексированные выплаты по обычному графику с 3 февраля. Вместе с пенсией за февраль они также получат доплату за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%. Все выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за ними не нужно.

В Российской Федерации страховые пенсии для 30,8 млн неработающих пенсионеров были проиндексированы на 8,6% – выше уровня инфляции за 2021 год, которая по данным Росстата составила 8,4%.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР, в Челябинской области пенсии проиндексированы 928 890 южноуральцам, являющимся получателями страховых пенсий.

Напомним, что с 1 января выплаты были увеличены на 5,9%, а с 1 февраля, в соответствии с изменениями федерального законодательства, дополнительно проиндексированы до 8,6%. В результате повышения страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров увеличилась в среднем на 1,3 тыс. рублей в месяц, ее средний размер теперь составляет 18 143 рубля.

У каждого пенсионера прибавка после индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. К примеру, если страховая пенсия по инвалидности на конец прошлого года составляла 9 694 рублей, в результате индексации выплата увеличится на 834 рублей и составит 10 528 рублей. Если пенсия по старости на конец года составляла 17 602 рублей, после индексации она увеличится на 1 513 рубля и составит 19 115 рублей.