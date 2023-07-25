25.07.2023
В Челябинске на озере Первое утонул шестилетний мальчик
25.07.2023
В Челябинске состоится чемпионат по скейтбордингу
25.07.2023
Президент подписал закон о внедрении в России цифрового рубля
25.07.2023
ПАО «Фортум» сменит название на ПАО «Форвард Энерго»
24.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 25 июля (18+)
24.07.2023
На ИННОПРОМЕ задали тон стратегиям обновления
С берега озера Тургояк эвакуировали более 10 машин
24.07.2023
Одиннадцать шагов по спасению озера Тургояк
19.05.2023
На Тургояке состоится Кубок Федора Конюхова
22.06.2022
Минэкологии объяснили причины позеленения озера Тургояк
10.05.2022
В Челябинской области ограничили проезд к озеру Тургояк
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023
Жителям микрорайона в Челябинске перекрыли проезд к домам
24.07.2023
В Челябинске торжественно встретили ковчег с мощами блаженной Матроны Московской
21.07.2023
В Челябинске провели городское первенство по шахматам
21.07.2023
В пятницу в Челябинск прибудет ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской
20.07.2023