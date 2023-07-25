С берега озера Тургояк эвакуировали более 10 машин

С берега памятника природы озера Тургояк (Челябинская область) эвакуировали более 10 машин, сообщает Минэкологии региона.

По данным ведомства, в июле сотрудники 16 участка ГБУ «ООПТ Челябинской области» и сотрудники ГИБДД по городу Миассу проводили совместные рейды по территории охранной зоны озера Тургояк. В результате было составлено 16 административных протоколов за нарушение природоохранного законодательства. Проведена эвакуация автотранспорта с берега озера, где действует режим особой охраны памятника природы.

Ширина водоохранной зоны озера Тургояк составляет 50 метров от береговой линии озера (границы утверждены постановлением Законодательного собрания Челябинской области от 25 января 2007 года № 449).

В ведомстве напоминают, что на берегу озере Тургояк (в границах памятника природы) запрещены движение и стоянка технических средств с двигателями внутреннего сгорания (в том числе водных мотоциклов, маломерных судов и иных судов, технических средств).

Разрешено лишь передвижение транспорта по дорогам, имеющим твердое покрытие, и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

За нарушение режима особой охраны ООПТ Челябинской области предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц штраф составляет от трех до четырех тысяч рублей.