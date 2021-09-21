С «Добрыми друзьями» и рок-музыкантами Челябинска: фестиваль для особенных подростков прошел на «ура»

Рок-фестиваль для особенных подростков, который с большим успехом прошел на базе отдыха «Березка» (озеро Касарги, Челябинская область), подарил ребятам и их родителям море позитива, вдохновения, радости, незабываемых эмоций.

Судя по восторгам участников события, организованного АНО «Добрые друзья» при непосредственном участии известного челябинского рок-музыканта Михаила Ишукова, трехдневную поездку в живописный уголок Южного Урала они нескоро забудут.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» директор «Добрых друзей», общественный представитель Агентства стратегических инициатив, курирующая направление «Социальные проекты», Ирина Чинасова, вдохновленные родители вручили организаторам благодарственное письмо. Не успел фестиваль закончится, а «Добрых друзей» уже забросали вопросами, когда же состоится следующая встреча.

«Я сказала: «Пишите нам письма поддержки». Дело в том, что мы не можем провести подобное мероприятие за счет родителей, это очень дорого, а вот если мы получим грант, то на будущий год сможем провести два лагеря. Окрыленные успехом нынешнего фестиваля, мы, вернувшись домой, придумали новый формат встречи – в следующий раз отправимся на остров сокровищ», - поделилась задумкой Ирина Чинасова.

Что касается рок-фестиваля в «Березке», то здесь было много музыки, смеха, танцев, творчества, общения. «Добрые друзья» придумали самые разные мероприятия-активности, направленные на развитие особенных подростков.

В общей сложности пребыванием на свежем воздухе в компании со сверстниками, родителями, волонтерами, младшими братьями и сестрами насладились тридцать ребят с ментальными нарушениями. Подростки учились играть на гитаре, саксофоне, губной гармошке, но вне конкуренции оказалась барабанная установка – один мальчик теперь упрашивает родителей купить ему такую домой.

«Очень понравился ребятам аукцион, который провела замечательная аниматор, сумевшая заинтересовать даже изначально довольно скептически настроенных детей без особенностей развития, которые также приезжали на фестиваль. Подростки охотно тратили деньги, скупали металлические брелоки (в виде трубы, мотоцикла…), которые, собственно, можно приобрести в любом месте, но дети хотели купить их именно тут», - рассказала Ирина Чинасова.

Мамы подростков тоже были в ударе - два дня репетировали, а на третий дружно спели одну из самых известных композиций «Машины времени».

Никого из участников рок-фестиваля не испугала погода – в дни его проведения было более чем прохладно. В субботу, например, всего плюс шесть градусов. Еще и дождь накрапывал. Однако все приехали, все были довольны и счастливы. Ребята играли в волейбол, баскетбол.

«Даже куртки поснимали – всем было очень тепло. И потанцевали с удовольствием – у нас и дискотека проходила. Очень понравились детям концерты наших рок-музыкантов. Ребята были в полном восторге. В субботу утром музыканты решили немного поимпровизировать на гитарах и ударных, так дети встали рядом с ними и никуда больше идти не хотели. Заявили, что будут слушать концерт», - поделилась Ирина Чинасова приятными воспоминаниями о поездке.

Кроме того, подростки самостоятельно смастерили рамки для фотографий, которые - на память о лагере под открытым небом – им вручили организаторы.

И, наверное, самая замечательная новость – трем ребятам с особенностями развития теперь реально «светит» актерская карьера. Спасибо за эту возможность художественному руководителю «Доброго кино» Ольге Малаховой.

«Ольга Борисовна приехала к нам в гости, пообщалась с ребятами и троим из них предложила стать актерами «Доброго кино». Один из счастливчиков – Максим Новиков. У мальчика ДЦП, он передвигается на коляске. Стать актером – большая, заветная мечта Максима. И теперь она осуществится. Ребенок на седьмом небе от счастья», - сказала Ирина Чинасова (к слову, на фестивале юный челябинец и на гитаре побренчал, и на губной гармошке играл – понравилось).

В добрый путь с «Добрыми друзьями» и «Добрым кино»!