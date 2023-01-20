С февраля можно будет улететь из Челябинска в Уфу, Самару и Тюмень

В феврале 2023 года авиакомпания «Utair» (ЮТэйр) начнет выполнять прямые рейсы из Челябинска в Уфу, Самару и Тюмень, сообщает министерство дорожного строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Эти направления включены в перечень субсидируемых маршрутов, утвержденный Росавиацией. Софинансирование полетов будет осуществляться из федерального и регионального бюджетов на паритетных условиях.

Рейсы из Челябинска в Уфу начнут выполнять с первого февраля. Полеты будут осуществляться дважды в неделю - по средам и пятницам на воздушном судне ATR 72.

В Самару и Тюмень можно будет улететь, начиная с 11 февраля, один раз в неделю по субботам.