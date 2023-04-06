С ХК «Металлург» хотят взыскать 52 миллиона рублей

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) Магнитогорска (Челябинская область) хочет взыскать с ХК «Металлург» 52 миллиона рублей за необоснованное обогащение за пользование земельным участком.

Иск от КУИЗО находится в Арбитражном суде Челябинской области. Комитет намерен взыскать с ХК «Металлург» 52 346 579 рублей.

В Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб «Металлург» о взыскании неосновательного обогащения за пользование земельным участком, расположенном на проспекте Ленина города Магнитогорск за период с девятого июля 2007 года по 30 сентября 2022 года в размере 52 346 579 рублей. На этом участке расположен спортивный комплекс «Арена-Металлург».

Одновременно суд считает необходимым к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, администрацию Магнитогорска.

В ХК «Металлург» не согласны с иском.

«Клуб не признает исковые требования. Сейчас готовим соответствующий отзыв в суд. Мы считаем, что, получив в безвозмездное пользование здание арены, у нас возникло право и на безвозмездное пользование земельным участком», - сообщил представитель ХК «Металлург» изданию «Ъ-Южный Урал», которое цитирует «Коммерсант».

Предварительное судебное заседание назначено на 24 апреля 2023 года.