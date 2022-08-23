С первого сентября прогулки по «Таганаю» и «Зигальге» вырастут в цене

С первого сентября плата за посещение национальных парков «Таганай» и «Зигальга» (Челябинская область) увеличится до 160-ти рублей.

Согласно пункту 7-А постановления правительства РФ от 13 июля 2020 года №1039, размер платы привязан к размеру прожиточного минимума и не должен быть меньше одного процента от этой суммы.

От платы за посещение «Зигальги» освобождаются несколько категорий граждан, в том числе многодетные семьи, дети дошкольного и школьного возраста, пенсионеры, малоимущие, а также жители Катав-Ивановского района. Полный список льготников есть на сайте «Зигальги» в разделе «Нормативные документы». Оформить разрешение на посещение можно на сайте национального парка.

От платы за посещение «Таганая» освобождаются аналогичные категории граждан, а также жители Златоуста и поселка Магнитка Кусинского района. Полный список льготников есть на сайте в разделе «Нормативные документы». Оформить разрешение на посещение можно на сайте национального парка.