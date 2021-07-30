С понедельника южноуральцы могут подать заявление на выплату к учебному году

В понедельник, второго августа, управления соцзащиты Челябинской области начнут принимать заявления на единовременную выплату к новому учебному году.

Как уточнили в минсоце региона, социальное пособие на подготовку детей к школе получат многодетные малоимущие семьи, а также малоимущие семьи с ребенком-инвалидом. Выплата в размере 1500 рублей будет предоставляться на каждого школьника и студента среднего или высшего профессионального учебного заведения, обучающегося по очной форме обучения, в возрасте до 18 лет.

«Ежегодно в преддверии первого сентября родители школьников сталкиваются с новой статьей расходов – покупкой учебников, канцелярии и формы. Полторы тысячи рублей - своевременная помощь от государства для мам и пап», - отметила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

По словам министра, в 2021 году пособие на подготовку к учебному году, по предварительным подсчетам, получат родители 37 тысяч детей - на эти цели из областного бюджета выделено 59 миллионов рублей.

Прием документов в управлениях социальной защиты населения начнется 2 августа и продлится до 25 октября.