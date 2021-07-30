30.07.2021
Благоустройство сквера в челябинском поселке вышло на финишную прямую
30.07.2021
На Олимпиаде златоустовские ватерполистки сыграют с лучшей командой мира
30.07.2021
Южноуральцы получили 60 тысяч уведомлений об отключении света за долги
30.07.2021
На дело - с ребенком: в Челябинске задержана закладчица
30.07.2021
В Карабаше – режим «черного неба»
30.07.2021
Кто может уйти на пенсию досрочно
С понедельника южноуральцы могут подать заявление на выплату к учебному году
01.07.2021
Сотрудники соцзащиты Челябинской области наказаны за ненадлежащее исполнение обязанностей
27.04.2021
Минсоц проведет проверку по ЧП в многодетной семье Копейска
09.03.2021
За девочкой из Нязепетровска, у которой во время лечения в Сочи умерла мама, выехали родные
24.12.2020
Челябинская область увеличила предельный размер помощи по соцконтракту
В Челябинской области за три года построят 22 школы, до конца 2021 года – три школы
29.07.2021
В Челябинской области из-за засухи запустят Долгобродский канал
28.07.2021
«Эта медаль для вас»: серебряный призер Олимпиады по тхэквондо Татьяна Минина прилетела в Челябинск
27.07.2021
Сергей Антипов: Подрядчик восстановит нарушенное при замене теплотрассы благоустройство на проспекте Победы
26.07.2021
Текслер возвращается к работе после небольшого отпуска в Крыму
26.07.2021