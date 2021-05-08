«Сад памяти» в Челябинске расширяется

В субботу, восьмого мая, в Челябинске состоялась Международная акция «Сад памяти», генеральным партнером которой в 2021 году выступает Русская медная компания.

В парке «Сад Победы» Челябинска, который в прошлом году получил почетное звание «Город трудовой доблести», губернатор региона Алексей Текслер, работники «Русской медной компании», экологи и волонтёры высадили ели в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Участники акции вспоминают своих родных и близких, Героев Советского Союза, прославленных земляков, военных медиков, всех погибших во время бомбардировок.

Губернатор Алексей Текслер высадил дерево в честь Михаила Константиновича Резепина, который в прошлом году ушел из жизни. «Я был с ним знаком и запомнил его очень жизнерадостным, поэтому сегодня посвятил эту акцию ему, - подчеркнул глава региона. - Наша задача – сделать так, чтобы не прерывалась череда поколений, чтобы мы передавали память об этой войне, память о наших ветеранах, о тех людях, которые защитили нашу страну».

Главный инженер АО «Карабашмедь» Сергей Пономарёв также принял участие в высадке деревьев в Саду Памяти. «Я принимаю участие, чтобы почтить память тех людей, которые воевали за нашу родину, сохранили нашу страну и подарили нам жизнь, - отметил Пономарёв. - Мой дед – ветеран Великой Отечественной войны, принимал участие в боевых действиях. В 43-м году он был комиссован в связи с осколочным ранением и прожил до 74-х лет. Он тоже был металлургом и стоял у истоков нашей династии».

Участники акции «Сад Памяти» вспоминают также и о подвиге тыловиков, внесших большой вклад в разгром врага. В 2021 году отмечается 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны.

В состав Русской медной компании входят предприятия с более чем вековой историей, которые работали в годы войны и приближали Победу. О подвигах тыловиков здесь знают не понаслышке.

Так, Карабашский медеплавильный комбинат выпускал снаряды для легендарной «Катюши». «Люди работали по 12 часов с перерывом в несколько минут на обед. Многие мальчишки и девчонки не могли дотянуться до станков, и им под ноги ставили деревянные ящики», - рассказали в пресс-службе РМК.

Не останавливалась работа предприятия в годы войны и на Кыштымском медеэлектролитном заводе. «Медь в больших объёмах требовалась на ободки снарядов, электрооборудование самолетов и танков», - поясняют в компании.

В Томинском сельском поселении в военные годы было многопрофильное сельскохозяйственное производство, где выращивали овощи, откармливали свиней, кур, уток. Был организован засолочный цех, построены пекарня и молокозавод. Продовольствие поставляли рабочим на оборонные предприятия региона.

Спустя годы сотрудники и руководители «Русской медной компании» помнят о подвиге своих героев. В городах присутствия компании организовывают масштабные празднования Дня Победы, строят и восстанавливают мемориалы, организуют уникальные музейные экспозиции, помогают ветеранам фронта и труженикам тыла.

«Для сотрудников нашей компании участие в акции «Сад памяти» имеет особое значение, - подчеркнул директор Обособленного подразделения АО «РМК» в г. Челябинск Анатолий Еремин. - Мы потомки своих героев, многие – продолжатели рабочих династий. И, конечно, как и наши герои, но уже в мирное время, мы стараемся быть надёжным тылом для своих детей, родителей, для всей страны».

Также к акции «Сады Памяти» у себя на родине присоединился известный актёр и телеведущий Станислав Ярушин. «Сегодня я здесь, в Челябинске, потому что этой мой родной город, потому что нужно помнить свои корни, - рассказал Япушин. - Я высаживаю дерево в честь своей бабушки. Она переживала войну в совсем юном возрасте и прошла много тяжелых испытаний вместе со своими родителями. Нам всем нужно помнить о том, через что прошло военное поколение. Современное поколение должно радоваться тому, что у них сегодня есть, и ценить то, что они имеют».

Напомним, завершится международная акция «Сад памяти» 2021 года 22 июня у крепости-героя Бреста. Благодаря поддержке РМК, как генерального партнёра международной акции «Сад памяти», на финальном мероприятии в Бресте сможет побывать семья победителя конкурса рисунков «Сад памяти глазами детей».

Принять участие в конкурсе просто: разместите рисунок на карте садпамяти2021.рф и поддержите акцию в социальных сетях фотографией своего рисунка, историей семьи и хэштегом #СадПамятиДома. Работы принимаются до первого июня.

Фото: пресс-служба губернатора и пресс-служба РМК