Нарисуй дерево и посади его в Бресте: участников акции «Сад памяти» ждет путешествие в Беларусь

Победитель конкурса рисунков в рамках акции «Сад памяти» отправится на финальную посадку деревьев в Брест. Туристическую поездку в республику Беларусь подарит партнёр проекта - Русская медная компания.

Как сообщили в пресс-службе РМК, «Сад памяти» создан с целью высадки 27-ми миллионов деревьев в память о таком же числе погибших в годы Великой Отечественной войны.

Юные волонтёры акции могут вместе с родителями увековечить подвиг героя своей семьи, а также принять участие в специальном конкурсе «Сад памяти глазами детей».

Напомним, год назад, в период пандемии, участники решили поддержать акцию в социальных сетях, рисуя деревья вместе со своими детьми. В результате появились сорок тысяч рисунков и поделок с пометкой #СадПамятиДома. Лучшие работы были отмечены небольшими памятными призами.

В год 80-летия начала Великой Отечественной войны конкурс поддержал генеральный партнёр акции «Русская медная компания» (АО «РМК»). Теперь участники будут бороться за главный приз от РМК - туристическую поездку в город Брест (Республика Беларусь) на всю семью.

«Мы благодарны нашим партнёрам за поддержку. Уверены, поездка в Брест и посещение Брестской крепости, тем более в эту особую дату, станет для победителя конкурса и всей его семьи замечательной возможностью узнать о событиях того времени чуть больше, приобщиться к истории, подвигу, который совершили наши герои, – отмечают в оргкомитете международной акции. - Кроме того, у победителя будет почётное право посадить дерево в память о павших под стенами крепости».

Знаковое международное мероприятие у Брестской крепости состоится 22-го июня. Оно станет финалом акции «Сад памяти» 2021-го года. О проведении высадки на территории крепости-героя год назад договорились президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время акции «Сад памяти» подо Ржевом. Там главы государств высадили деревья у Ржевского мемориала Советскому солдату.

Принять участие в конкурсе просто: разместите рисунок на карте садпамяти2021.рф и поддержите акцию в социальных сетях фотографией своего рисунка, историей семьи и хэштегом #СадПамятиДома. Работы принимаются до первого июня. Отметим, что каждый участник получает онлайн-сертификат с именем своего героя.

«Очень важно рассказывать подрастающему поколению о Великой Отечественной войне, привлекать детей и школьников к общению с ветеранами. Конкурс детских рисунков помогает решить обе задачи, – отмечает вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности АО «РМК» Анна Шабарова. - Этот проект даёт возможность не просто провести семейный вечер за совместным творчеством, но и рассказать детям об истории нашей страны, о подвигах дедов и прадедов, которые подарили нам мирное небо над головой».

Сохранение традиционных ценностей, воспитание патриотизма и развитие волонтёрства - приоритетные направления социальной и кадровой политики Русской медной компании. Будучи генеральным партнёром акции «Сад памяти», РМК также масштабно присоединится к акции в регионах присутствия компании.

Старт высадкам даст седьмого мая мероприятие в городском бору Челябинска. Для участия в нём необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции.

СПРАВКА

Организаторами акции «Сад памяти» выступают «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке министерства природных ресурсов РФ и Федерального агентства лесного хозяйства в рамках реализации национального проекта «Экология».

Акцию также поддерживает Всероссийское общество охраны природы, а генеральным партнёром является «Русская медная компания».