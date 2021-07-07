«Счастливы вместе»: в Челябинске провели квест ко Дню семьи, любви и верности

Вчера, 6 июня, в Челябинске, на площадке МБУК «Зоопарк» в формате интерактивного квеста «Счастливы вместе!» прошло мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности.

Праздник был организован Союзом женщин Челябинской области при поддержке Комитета социальной политики города Челябинска для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В мероприятии приняли участи более 200 человек, в числе которых подопечные благотворительного фонда «Родная» и Челябинского социально-реабилитационного центра «Здоровье».

«Берегите друг друга! Оценки, спортивные и творческие успехи и все социальные вещи уходят на второй план перед значением слов «семья» и «любовь». Главное – поддерживать друг друга и любить друг друга. Тогда все невзгоды будут по плечу!», - такими словами уполномоченная по правам ребенка Евгения Майорова открыла небольшой праздничный концерт.

«В крепкой семье всегда растут счастливые дети, - отметила в своем выступлении первый заместитель министра социальных отношений Челябинской области Ирина Скалунова. - А дети – это наше будущее, поэтому правительство региона активно поддерживает материнство и детство».

Организованный увлекательный квест не оставил в стороне даже детей, имеющих проблемы с движением. Каждая семья имела путевой лист, где отмечала свои успехи в прохождении этапов.

«Главное, чтобы у каждого была семья, - сказала председатель Челябинского отделения ВООЧО «Родителей и детей-инвалидов» Наталья Кутепова. - Семья – это не только мама, папа, ребенок. Это и социальная составляющая: детский сад, школа, институт, наши друзья, вхожие в семью. Главное быть вместе».

«Одним из приоритетов в работе Союза женщин Челябинской области является сохранение семьи и укрепление семейных ценностей. Поэтому праздник «День семьи, любви и верности» является стратегически важным моментом, когда мы можем объединить на одной площадке близких и родных людей, сказать жителям Южного Урала спасибо за труд по воспитанию нового поколения и за любовь, которую они несут по жизни», - поблагодарила участников праздника председатель Союза женщин Челябинской области Наталья Баскова.

Самым настоящим символом праздника стали ромашки. Дети и взрослые мастерили их специально для флешмоба.

«Улыбки, радость на лицах детей – это и есть главная награда для организаторов праздника. Ради таких моментов мы трудимся, вкладывая в нашу работу всю свою душу», - отметила член правления Союза женщин Челябинской области, директор социально-реабилитационного центра «Здоровье» Наталья Сапожникова.

«Только на крепкой семье может держаться сильное и здоровое государство. Президент принял решение: внести дополнения в национальную стратегию. И там отдельным пунктом прописана защита традиционных ценностей, защита семьи», - проинформировала собравшихся член Комитета обороны и безопасности Совета Федерации Маргарита Павлова, которая про особенных детей знает, как никто другой.

Праздник завершился ромашковым флешмобом, который провели заместитель председателя Союза женщин Челябинской области Ирина Холодкова и председатель Женсовета села Еманжелинка Елена Денисенкова.

Дети выстроились в танцевальную колонну, сжимая в руках сделанные ими ромашки – символ праздника.