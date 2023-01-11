Сегодня - пятый день рождественских святок

Сегодня, 11 января, пятый день рождественских святок. Они начались седьмого января, в Рождество Христово, и продлятся 12 дней, по 18 января. В этот день православная Церковь совершает память мучеников 14 тысяч младенцев, убитых в Вифлееме по приказу царя Ирода.

В дни рождественских Святок проводятся особые праздничные богослужения, нет традиционного для православной Церкви поста в среду и пятницу.

Все это время принято прославлять Рождество, совершать паломничество и делать тайные подарки неимущим. А церковь в праздничные дни в знак восстановления справедливости отменяет один из самых символичных ритуалов во время службы — земные поклоны.

В эти дни церковь призывает верующих проводить в радости, любви и согласии, совершать милосердные дела. Церковные каноны предписывают в святки не совершать венчаний, а также не поститься.

История говорит, что обычай святок существовал в Римской империи, в Египте, и у греков. Подобные обряды совершались у персов в день рождения Митры, у индийцев и монголов.

В Польше, Белоруссии и на Украине святки называют Колядою, Каледою. У скандинавов святки были известны под именем Иольского или Юльского праздника – самого важного и длительного праздника. Этот праздник отмечался зимой в Норвегии в честь Тора, а в Дании - в честь Одина для благословенной жатвы и скорого возврата солнца.

Позже христиане связали рождество славянского бога Коляды с рождеством Христа.

Даже Петр Первый наряжал своих любимцев кардиналами, дьяконами и церемониймейстерами и в сопровождении хора певчих на святки ходил с ними по боярским домам славить Христа.

На Руси святки праздновались всеми, но в основном это был праздник молодежи. Для потешных и забавных игр парни и девушки заранее готовили маски зверей и птиц, шутовские одеяния. В масках с шутками-прибаутками обходили дома, исполняли величальные, обрядовые песни. Во время колядования желали счастья, богатства и хорошего урожая. Каждая хозяйка угощала гостей выпеченными из теста фигурками птиц и зверей, конфетами и другими сладостями.

Все, кто «рядился» в маски, для того, чтобы смыть с себя грех, должны были искупаться в проруби.

Издалека идет и традиция двенадцатидневных рождественских школьных каникул. В дореволюционные времена они так и шли - от Рождества до Крещения. Ныне они начинаются в конце декабря и длятся10-12 дней (каждая школа самостоятельно определяет сроки и продолжительность новогодних каникул). Первый учебный день в новом году, как правило, совпадает с первым рабочим днем. Но в этом году школы в нескольких городах и районах области продлили каникулы из-за аномальных морозов.