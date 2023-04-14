Сегодня у православных самый скорбный день церковного года – Великая (Страстная) пятница

Сегодня, 14 апреля, у православных самый скорбный день церковного года – Великая (Страстная) пятница. В этот день верующие вспоминают страдания и Крестную смерть Спасителя Иисуса Христа.

Великая Пятница посвящена воспоминаниям о распятии и смерти Христа Спасителя на Кресте, а также об Его погребении. По Евангелию, утром в пятницу Иисус был предан языческим властям. Христос совершил свой крестный ход на Голгофу, был распят и умер на Кресте, искупая человеческие грехи. Не случайно именно в этот день Страстной седмицы пост становится особенно строгим: по церковным канонам, не положено вкушать ничего, кроме воды и хлеба.

Вечером в Великий Четверг в православных храмах совершается утреня Великой Пятницы. В обиходе её называют службой двенадцати Евангелий. За этим богослужением верующие вспоминают спасительные Страдания и Крестную смерть Господа нашего Иисуса Христа.

В четверг, 13 апреля, митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил это богослужение в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Были прочитаны двенадцать отрывков из Евангелия, повествующих о последних часах жизни Спасителя. Архипастырь и служившие с ним священники читали евангельский текст на середине храма, а верующие сопереживали Страданиям Христовым, сообщили в Челябинской епархии.

Утром в пятницу Божественной литургии не бывает, служатся только Царские часы (в восемь часов 30 минут). Днём (в 15 часов) совершается служба с выносом Святой Плащаницы, что символизирует снятие Пречистого Тела Иисуса Христа с Креста (начало службы в Свято-Симеоновском кафедральном соборе в 14 часов). Вечером же в пятницу (в 17 часов) совершается ещё одно богослужение – с чином погребения Иисуса Христа. Верующие выходят со Святой Плащаницей на улицу и обходят вокруг храма крестным ходом, вспоминая погребение Христа Спасителя в гробнице Иосифа Аримафейского.

Она полагается на середину храма, где над ней читается Евангелие, и верующие совершают благоговейное поклонение, вспоминая страсти Господни.

В этот день все важные дела откладывают на потом. Исключением может стать лишь уход за малыми, старыми и больными. Не стоит заниматься домашними делами - для этого отводился Чистый четверг. Особенно в Страстную пятницу нельзя стирать. Желательно в Страстную пятницу не посещать кладбище и не убираться там. Также запрещено в такой день рукодельничать. Нельзя шить, вязать, вышивать, прясть, пришивать, вышивать.

Под строжайшим запретом любые увеселительные мероприятия. Устраивать застолья, посещать развлекательные заведения, переедать и употреблять алкогольные напитки нельзя ни под каким предлогом.

В этот день не проводят свадебных церемоний и церковного венчания (в принципе, ни один батюшка не даст на это добро). Считают, жениться в пост – очень плохая примета.