Сегодня в теплосети Челябинска добавят зеленый краситель

Челябинске начал проверку тепловых и внутридомовых сетей многоквартирных домов (МКД) города для выявления утечек. Жителей просят сообщать о появлении зеленой воды в кранах или об обнаружении теплоносителя, окрашенного в зелёный цвет, на поверхности земли.

Как сообщает пресс-служба УСТЭК-Челябинск, проверка проводится с помощью органического красителя «Уранин», который имеет характерный ярко-зеленый цвет.

«В Челябинске закрытая система теплоснабжения, которая не допускает смешивания сетевой и водопроводной воды, каждая циркулирует по своей трубе. Соответственно, окраситься вода в зелёный цвет в кране может только в случае неисправности внутридомовых систем многоквартирного дома», - пояснили в компании.

Жителей просят сообщать в управляющую и ресурсоснабжающую компании о фактах зеленых разливов возле магазина или школы, на теплотрассах города

Сообщения можно направлять в диспетчерскую службу АО «УСТЭК-Челябинск» по телефону 246-40-00 или по электронной почте info@ustekchel.ru.

В этом году испытания пройдут с 15 по 20 марта в трех районах: Ленинский, Советский и частично Центральный.

ДЛЯ СПРАВКИ

Уранин - краситель органического происхождения, окрашивает воду в яркий зелёный цвет. Он разрешён к применению санитарно-эпидемиологической службой. Применяется для изучения пути следования вод, а также для подкрашивания шампуней, пен для ванн, воды в аквариумах и т. д. Краситель является безопасным для жизни и здоровья людей, что подтверждено соответствующим свидетельством.