Семейные парки Мегалэнд и игровая Play приглашают весело отметить 1 сентября!
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Сегодня, 11:40
В программе:
- розыгрыш призов;
- зажигательные конкурсы с любимыми героями.
Ждём Вас:
- Мегалэнд в Роднике. Начало в 13.00, ул. Труда, 203, тел.:216-16-36
- Мегалэнд в Алмазе. Начало в 15.00, Копейское шоссе, 64, тел.:210-11-11
- Play в Фокусе. Начало в 15.00, ул. Молдавская, 16, тел.: 211-65-67
Сайты: megalandpark.ru, playplayplay.ru.
Начнём учебный год вместе!
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