Семиклассники ОЦ № 5 Челябинска начали обучение в инженерном классе ЧелГУ

Семиклассники образовательного центра № 5 Челябинска начали обучение в Челябинском государственном университете (ЧелГУ). Школьники будут углублённо изучать физику и биологию.

Как рассказали в вузе, инженерный класс ЧелГУ открылся благодаря договору о сетевой форме реализации образовательных программ между нашим университетом и ОЦ № 5. Кроме предметов, предусмотренных общеобразовательной программой, школьники смогут получить дополнительные знания по физике и биологии, определиться с выбором будущей профессии, попробовать себя в научно-исследовательской и проектной деятельности.

«То, чем вы будете заниматься в университете – это самая правильная подготовка, которая может быть, – обратился к ученикам ректор Сергей Таскаев. – В своё время, ещё десятиклассником, я сам учился в профильном классе ЧелГУ. Нам читали предметы настоящие профессора, которые отлично понимали, чем занимаются. И это было самое полезное время за всю школу. Уверен, что и вам будет интересен этот опыт».

Занятия в университете будут проходить раз в неделю. Преподавателями школьников станут доцент кафедры общей и прикладной физики Максим Ульянов и магистрантка биологического факультета Елизавета Орлова.

Семиклассникам предстоит полностью окунуться в университетскую жизнь: слушать лекции по физике и биологии, проводить научно-исследовательские эксперименты в лабораториях, готовить научные проекты, участвовать в олимпиадах и конкурсах, а также, заниматься внеучебной деятельностью.

Напомним, первого сентября 2023 года в Челябинской области по инициативе главы региона Алексея Текслера открыли первые десять губернаторских инженерных классов «Инженеры будущего74». Они созданы во взаимодействии с вузами и предприятиями по направлениям, которые будут развивать в новом челябинском межуниверситетском кампусе.