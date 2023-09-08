08.09.2023
Семиклассники ОЦ № 5 Челябинска начали обучение в инженерном классе ЧелГУ
08.09.2023
В Челябинске, уходя от ночной погони полицейских, насмерть разбился 35-летний водитель «Лады»
08.09.2023
В Миассе рожающая женщина оказалась одна в запертой квартире
08.09.2023
В Челябинске в открытый люк рядом с магазином чуть не упал ребенок
08.09.2023
Спецназовец показал жителям Челябинской области процесс разминирования освобожденных территорий
08.09.2023
В лесу Сосновского района грибники нашли десять килограммов ртути
Семиклассники ОЦ № 5 Челябинска начали обучение в инженерном классе ЧелГУ
03.09.2023
Алексей Текслер рассказал челябинским лицеистам о своём видении передовых технологий
30.08.2023
Какие изменения ожидают школьников в новом учебном году
29.08.2023
В Челябинской области депутаты проверяют готовность школ к новому учебному году
28.08.2023
Школы Челябинска примут более 150 тысяч детей
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023
Подробности первого этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске
06.09.2023
Власти обещают до конца недели восстановить мост через ручей Каменный
06.09.2023
Главгосэкспертиза одобрила проект двух корпусов межуниверситетского кампуса в Челябинске
05.09.2023