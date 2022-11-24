Сенатор Олег Цепкин провел встречу с жильцами Челябинского геронтологического центра

Сенатор РФ от Челябинской области Олег Цепкин побывал в Челябинском геронтологическом центре, обсудил бытовые условия, медпомощь и досуг пациентов, а также лично побеседовал с ними.

В Челябинском геронтологическом центре функционируют кабинеты лечебной физкультуры, физиолечения и массажа. Здесь есть своя библиотека, актовый зал, молебная комната для верующих. Проживающих обслуживают медицинские работники, с ними работают психологи.

«Посмотрели оборудование, увидели для немобильных пациентов новые кровати, которые трансформируются и позволяют перемещать пациента вместе с кроватью в другие зоны помещения. Отмечу, что процесс наполнения новым оборудованием будет продолжается, так как еще есть старые кровати и коляски. В Центре есть новое медицинское оборудование, в том числе диагностическое, многие помещения, связанные с водно-гигиеническими процедурами для маломобильных граждан, тоже оборудованы по современным стандартам. В актовом зале, где проходят коллективные и индивидуальные мероприятия есть музыкальное оборудование, проектор, большой экран, просторный зрительный зал с новыми креслами. Есть здесь и библиотека на несколько тысяч изданий», - рассказал Олег Цепкин.

Сенатор пообщался с Марией Нютиной, чьи картины украшают стены Геронтологического центра. «Я 20 лет вышиваю, можно галерею уже сделать, родственникам всем дарила картины, теперь тут висят. Могу все вышить, нитки и бисер мне дарят, а условия здесь хорошие, пять раз в день кормят, но самое главное - общение, я ведь лет 20 одна была, а здесь много нас, в комнате три человека, у меня сейчас новые соседки привыкаем друг к другу», - рассказала Мария.

Челябинский геронтологический центр расположен вдали от суеты мегаполиса на берегу озера. Здесь установлены лавочки и беседки для отдыха, а также вымощены дорожки для прогулок. Прогулками и скандинавской ходьбой любит заниматься Анастасия Бочкарева:

«11 лет проживаю в Геронтологическом центре. Не знаю, чего не хватает, все у нас есть. И хор свой у нас, и поем, и пляшем, кто может. Я вот волонтерством еще занимаюсь. Со зрением у самой не очень, зато несколько раз в неделю книги и газеты лежачим приношу».

Кристина самая молодая жительница Центра, невероятно позитивная и приветливая девушка. Читает стихи, рисует, но больше всего любит слушать музыку, в ее комнате есть ноутбук, колонки, микрофон, наушники.

«У нас дружный коллектив, всегда помогаем друг другу, выслушиваем. Наш культорганизатор Елена Матвеевна собирает нас, и мы проводим целые концерты, например, на Новый год уже есть программа, кто-то читает стихи, кто-то поет, играет на инструментах, проводит конкурсы», - делится Кристина.

Сенатор отметил, что в таких учреждениях, конечно, требуется индивидуальный подход, учитывая, что у каждого жильца свои особенности: