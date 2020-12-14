Сергей Богдан: Премия «Светлое прошлое» означает то, что меня помнят в родном Челябинске

В Челябинском государственном академическом театре драмы имени Орлова 17 января будущего года состоится XVII церемония вручения Народной премии «Светлое прошлое». Ее получат восемь наших соотечественников. В их числе шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, двукратный чемпион Европы и шестикратный чемпион России по кикбоксингу Сергей Богдан.

Премия «Светлое прошлое» вручается знаменитым землякам, проживающим в настоящее время за пределами Челябинской области, в знак общественного признания их заслуг и достижений в сферах экономики, производства, науки, культуры, искусства, спорта, общественной деятельности. Статуэтку «Кентавр с цветком в груди» работы знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного в числе еще восьми лауреатов получит и легендарный челябинский спортсмен Сергей Богдан. Именитый кикбоксер сейчас живет в Сочи, где открыл собственный центр единоборств, в котором приобщает южан к занятиям спортом и здоровому образу жизни.

Корреспондент «Урал-пресс-информ» связался с шестикратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка мира, двукратным чемпионом Европы и шестикратным чемпионом России по кикбоксингу Сергеем Богданом.

«Премия «Светлое прошлое» это очень важное, значимое событие в моей жизни. Для меня эта премия значит в первую очередь, то, что меня не забыли в родном городе Челябинске, где я возмужал, вырос как мужчина и как спортсмен. Хочу отметить, что Челябинск - это тот город, который дал мне два высших образования. Если говорить откровенно, то о Челябинске у меня всегда теплые воспоминания. В этом городе живут мои друзья, близкие, в этом городе живет человек, с которым мы практически 24/7 находились вместе, тренировались в зале, шли к цели, к мечте- это мой тренер, второй отец и друг, Фаригат Фаткуллович Касымов. То, что я стал лауреатом, не могу сказать, что это только моя заслуга, это наша общая с тренером заслуга», - сказал Сергей Богдан.

В списке лауреатов премии «Светлое прошлое» за 2020 год восемь человек. Кроме Сергея Богдана, ее получат ученый, этнограф, режиссер-документалист, президент Российского фестиваля антропологических фильмов Андрей Головнев, путешественник, рекордсмен, капитан дальнего плавания, яхтенный капитан, член Русского географического общества. протоиерей Русской Православной Федор Конюхов, лауреат премий Союза журналистов СССР и Союза журналистов России, премии «Золотое перо России» Николай Михайлов, генерал-майор МВД в отставке, создатель и начальник (1996) Челябинского юридического института МВД России Олег Нациевский, заместитель главы администрации города Ялта, заместитель главы города Сочи в 2008-2018 годах, лауреат премии правительства Российской Федерации Ирина Романец. Также в этом списке горный инженер, доктор технических наук, профессор, действительный член Академии горных наук (АГН), член-корреспондент Российской академии естественных наук Марина Рыльникова и тележурналист, один из создателей и главный редактор телеканала «Моя Планета» ВГТРК, член Российского географического общества Николай Табашников.

Напомним, что премия «Светлое прошлое» включена в официальный список брендов Южного Урала. За 16 лет существования проекта в списке награжденных южноуральцев 143 имени.

Аналогов премии «Светлое прошлое» в России нет. Особенность церемонии – награда вручается только на Челябинской земле, поэтому лауреат должен за ней приехать лично.