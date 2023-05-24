Сергей Миронов предлагает отменить антигуманные нормы обращения с бездомными животными

Руководитель думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов с коллегами по фракции направил в профильный комитет ГД РФ поправки, отменяющие ранее принятые в первом чтении «живодерские» нормы об обращении с бездомными животными, сообщает пресс-служба СЗРП.

Инициативами фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме также расширяются полномочия региональных властей по учету безнадзорных четвероногих.

«Ранее принятые думским большинством поправки позволяют региональным властям не соблюдать многие нормы действующего закона об ответственном обращении с животными, – напомнил Сергей Миронов. – В частности, разрешается не возвращать потерявшихся животных владельцам, отлавливать уже стерилизованных животных, содержать их вне приютов и фактически уничтожать. Наша фракция выступает против этих инициатив, перед первым чтением мы предлагали снять их с рассмотрения. Ко второму чтению мы внесли наши поправки, отменяющие эти живодерские нормы».

Также поправками СРЗП дополняется перечень мероприятий, которые могут проводиться в регионах в сфере обращения с бездомными животными.

«Мы расширяем полномочия региональных властей, которые могут вести учет и мониторинг популяции бездомных животных. А также создавать списки волонтеров и добровольческих организаций, которые готовы заниматься и занимаются этой проблемой, – говорит Сергей Миронов. – По опыту, в тех регионах, где успешно решают проблему бездомных животных – Санкт-Петербурге, Нижегородской области, – это удается делать во многом благодаря сотрудничеству власти с гражданскими активистами и НКО. В целом наши поправки помогут региональным властям исполнять действующий закон, а не возвращаться к худшим практикам».