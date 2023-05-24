24.05.2023
В Челябинской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом
24.05.2023
Челябинские школьники будут питаться в летних лагерях бесплатно
24.05.2023
Бывший замдиректора МКУ «Городская среда» Челябинска останется под стражей
24.05.2023
В заглавной партии «Сильва» на челябинской сцене впервые выступит Наталья Гончарова
24.05.2023
Челябинец обокрал глухонемого друга
24.05.2023
Челябинцев приглашают на самый главный полумарафон России
Сергей Миронов предлагает отменить антигуманные нормы обращения с бездомными животными
17.05.2023
Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о животных
12.05.2023
Жители Челябинской области активно выступают против эвтаназии и запрета кормить бездомных животных
01.05.2023
Временный дом для бездомных животных: как живет и работает «Остров надежды»
30.04.2023
За ЖИЗНЬ: в Челябинске прошел митинг в защиту бездомных животных
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023