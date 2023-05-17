Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о животных

Госдума РФ приняла в первом чтении изменения в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» и ряд других законов в части обращения с бродячими четвероногими.

Регионам предлагается дать право самостоятельно определять перечень и порядок организации мероприятий при обращении с безнадзорными животными «с учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики региона».

«Законопроект предполагает, что принятие решения по вопросу обращения с животными без владельцев на территории конкретного региона в случае необходимости будет осуществляться высшим должностным лицом субъекта», - отмечается в пояснительной записке.

В Госдуме РФ напоминают, что в настоящее время перечень мероприятий при обращении с бродячими животными установлен федеральным законом.

При этом авторы инициативы отмечают, что, «безусловно, такие решения должны быть приняты с учетом позиции граждан, проживающих в регионе», которую они могут выразить в том числе через своих представителей в органах законодательной власти субъекта.

«Важно то, что законопроект не отменяет существующей системы и не закрывает приюты. Более того, сами регионы говорят о том, что планируют продолжить эту практику. Новый законопроект прежде всего предусматривает наделение региональных органов власти дополнительными правами», - пояснял ранее суть изменений их соавтор, председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Как сообщает Госдума РФ, общая обеспеченность субъектов необходимым количеством приютов для четвероногих составляет не более 25 процентов. По официальным данным, в 2022 году численность укусов и нападений животных снизилась по сравнению с 2017 годом на 13 процентов. Однако в отдельных регионах, наоборот, фиксируется рост: например, в Астраханской области, представители которой на совещании назвали ситуацию угрожающей (от 30 до 60% от общего количества пострадавших – дети).

«Это значит, что действующая система не в полной мере защищает людей. Поэтому нужны дополнительные меры», - подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

По его словам, «есть регионы, для которых выполнить требования закона по тем же приютам достаточно сложно из‑за их удаленности и малой численности населения.

«У большей части субъектов средства на приюты отсутствуют либо затраты на них в масштабах местных бюджетов очень значительны, при том что необходимо оказывать больше внимания развитию социальной инфраструктуры. Выходом могут стать пункты временного содержания. Есть и другие механизмы, например, обязательная регистрация животных, которые регионы смогут запустить самостоятельно», - сказал Кобылкин.

Тем временем, руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что «живодерский закон принимается в угоду нерадивым чиновникам».

По его убеждению, поправки об умерщвлении бездомных животных призваны оправдать губернаторов и мэров, которые годами не исполняли нормы действующего законодательства (действующая система не в полной мере защищает людей не из-за того, что она плохая и неэффективная, а потому что ответственные за исполнение закона лица плохо работают или вообще ничего не делают).

В день принятия поправок в федеральный закон, 16 мая, Сергей Миронов еще раз заявил, что справедливороссы выступают категорически против инициативы об эвтаназии четвероногих.

Комментируя рассмотрения Госдумой в первом чтении поправок, позволяющих главам регионов устанавливать на территориях собственный порядок обращения с бездомными животными, лидер СРЗП на пресс-подходе в ГД констатировал, что «эти юридические формулировки скрывают живодерский закон в угоду губернаторам, которые спали и ничего не делали в соответствии с действующим законодательством».

«Многие субъекты, в том числе и Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, – они не спали: создавали приюты, занимались животными по установленной системе «отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск». И в этих субъектах нет проблем, не бегают эти озверевшие стаи, нет ЧП с нападениями на людей. Потому что там исполняли закон. А губернаторы и мэры, которые палец о палец не ударили, теперь жалуются на проблемы и хотят эти проблемы решать очень просто», - заявил Сергей Миронов.

Политик отметил, что поправки фактически отменяют действующий федеральный закон в части обращения с бездомными животными.

«Что исключают из действующего закона новые поправки? Они разрешают при отлове калечить животных. Они отменяют норму о том, что отловленных животных нужно содержать в гуманных условиях. И самое главное, вводится возможность эвтаназии, скажу прямо, отстрела – на улицах, на глазах у детей, и все это мы в ближайшее время увидим», – сказал Сергей Миронов.

Фракция возглавляемой им партии в Госдуме голосовала против антигуманного законопроекта. Но еще до начала заседания Сергей Миронов предположил, что «Единая Россия» этот закон все-таки протащит.

«Ведь мы знаем, к какой партии принадлежит большинство губернаторов. А своих надо выручать», - заметил главный справедливоросс страны.

Позднее Сергей Миронов написал на своей странице в ВК следующее:

«Ни один депутат от нашей партии не голосовал за поправки в закон об ответственном обращении с животными! К сожалению, такое единодушие против этих поправок было только у нас.

Очень широкий резонанс получили эти поправки. Оно и понятно! Текст документа содержит размытые формулировки, но одно ясно наверняка – регионы будут сами решать, как им поступать с бездомными животными. Давайте спросим, как поступят с бездомными собаками в Оренбургской области, где нет приютов? В Забайкалье. В других регионах, где чиновники палец о палец не ударили, чтобы на улицах не было стай бродячих собак.

В Госдуме была двухчасовая дискуссия перед тем, как думское большинство приняло этот законопроект в первом чтении. Самое интересное: все понимают, что ответственен за бездомное животное в первую очередь человек. И нужно ужесточать контроль, ответственность за выброс животных, нужно строить приюты. Все это понимают. Все с этим согласились. Но пока вот такие поправки.

К сожалению, в России нет ничего более вечного, чем временное. Я уверен, что многие регионы, где разворовывали деньги, выделенные на охрану животных, а всеми этими проблемами занимались активисты, с большим удовольствием начнут умерщвлять животных. К сожалению, мы приходим к тому, от чего уходили. Очень надеюсь, что дальше первого чтения этот документ не пройдет! Здравый смысл должен возобладать».

Напомним, ранее Сергей Миронов проводил опрос по теме бездомных животных на своей странице в ВКонтакте. И констатировал, что большинство россиян – за гуманность и против эвтаназии.

В Челябинской области любящие животных жители активно выступают в защиту братьев наших меньших: отвергают антигуманные инициативы, проталкиваемые на федеральном уровне, и противостоят инициативам региональным – о запрете кормления бездомных животных и их выпуска после стерилизации-вакцинации-чипирования в привычные места обитания. К слову, Челябинская область – чуть ли не единственный регион, решившая запретить жителям заботиться о четвероногих: и кормить нельзя, и выпускать надо подальше от цивилизации, тем самым обрекая живых существ на верную смерть.

Интересно, что первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии Владимир Бурматов после вчерашнего заседания заявил на своей странице в ВК, что «в поправках к закону об ответственном обращении с животными нет ничего про их отстрел или умерщвление».

«Поправки, принятые сегодня в первом чтении, направлены в первую очередь на предоставление регионам полномочий по защите как граждан от нападений безнадзорных животных, так и самих животных от жестокого обращения. Такие решения по вопросу обращения с животными без владельцев должны быть приняты с учетом позиции граждан, проживающих в регионе, которую они могут выразить в том числе через своих представителей в органах законодательной власти субъекта. Звучали разные предложения, но некоторые я бы назвал консенсусными. Например, полномочия, связанные с учетом и идентификацией животных, полномочия по установлению штрафов за самовыгул», - отметил Владимир Бурматов, выложив также видео с заседания.

Россияне в комментариях к этому посту задают политику вопрос: «Самое главное: если поправки такие хорошие, то зачем же Вы призывали писать против них обращения?».

На странице Владимира Бурматова – множество полных негодования комментариев, с которыми можно ознакомиться здесь.

Вот один из них: «В законопроекте предлагают убрать пункты 1, 2, 5, 6 из статьи 18. Люди умеют читать, и знают, ЧТО означает убрать эти статьи. Убрать необходимость видеонаблюдения при отлове? Убрать пункт о том, что при отлове нельзя использовать средства, способные привести к увечьям или смерти животного? Убрать пункты, что животные имеющие на ошейниках сведения о владельцах, должны быть возвращены владельцам? Это только часть, на поверхности. Да пусть люди сами почитают эти пункты в 18 статье и подумают, что будет, если их убрать! Зачем вы продолжаете нас обманывать?».