Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о животных

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Агаповский район
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Брединский район
Варненский район
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еткуль
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Карталы
Каслинский район
Кемерово
Кизильский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Куса
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Луганск
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Октябрьский район
Пластовский район
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Чесменский район
Юрюзань
Ясиноватая
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Экология
На житейских перекрестках
Дороги
День Победы
Коронавирус
Лесные пожары
Метро в Челябинске
Сельское хозяйство
Мусор
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Экология
На житейских перекрестках
Дороги
День Победы
Коронавирус
Лесные пожары
Метро в Челябинске
Сельское хозяйство
Мусор
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Октябрьский район (Челябинская область), который в последние годы неплохо развивается, в ближайше
17.05.2023

Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области циркуляция гриппа значительно снизилась, но продолжают выявляться вирусы гр
17.05.2023

В Челябинской области значительно снизилась циркуляция гриппа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Команда Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская
17.05.2023

Готовы к труду и обороне: команда ММК признана самым спортивным коллективом России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, 16 мая, в Советском районе Челябинска обрушились плиты перекрытия складского здания.
16.05.2023

Возбуждено уголовное дело по факту травмирования рабочих при обрушении кровли в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новое восьмиэтажное административное здание для управления Федеральной налоговой службы Челябинск
16.05.2023

Новое здание УФНС России в Челябинске готово на 85%
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2023

В Челябинске ЕГЭ в этом году будут сдавать около 5,4 тысячи выпускников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2023

Впервые в Челябинске: на Свердловском проспекте укладывают 25-метровые рельсы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2023

Ученые ЮУрГУ предложили систему цифровизации земель Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2023

Анонсы событий и мероприятий на 17 мая (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2023

В Челябинске при обрушении кровли складского здания пострадали четыре человека
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2023

В Аргаяшском районе грузовик въехал в жилые постройки, водитель в больнице
бездомные животные
Госдума
Сергей Миронов
Владимир Бурматов
Федерация
17.05.2023 09:34
Фото: Валерий Иванов

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о животных

Регионам предлагают дать право самостоятельно решать, как поступать с бродячими четвероногими

Госдума РФ приняла в первом чтении изменения в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» и ряд других законов в части обращения с бродячими четвероногими.

Регионам предлагается дать право самостоятельно определять перечень и порядок организации мероприятий при обращении с безнадзорными животными «с учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики региона».

«Законопроект предполагает, что принятие решения по вопросу обращения с животными без владельцев на территории конкретного региона в случае необходимости будет осуществляться высшим должностным лицом субъекта», - отмечается в пояснительной записке.

В Госдуме РФ напоминают, что в настоящее время перечень мероприятий при обращении с бродячими животными установлен федеральным законом.

При этом авторы инициативы отмечают, что, «безусловно, такие решения должны быть приняты с учетом позиции граждан, проживающих в регионе», которую они могут выразить в том числе через своих представителей в органах законодательной власти субъекта.

«Важно то, что законопроект не отменяет существующей системы и не закрывает приюты. Более того, сами регионы говорят о том, что планируют продолжить эту практику. Новый законопроект прежде всего предусматривает наделение региональных органов власти дополнительными правами», - пояснял ранее суть изменений их соавтор, председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Как сообщает Госдума РФ, общая обеспеченность субъектов необходимым количеством приютов для четвероногих составляет не более 25 процентов. По официальным данным, в 2022 году численность укусов и нападений животных снизилась по сравнению с 2017 годом на 13 процентов. Однако в отдельных регионах, наоборот, фиксируется рост: например, в Астраханской области, представители которой на совещании назвали ситуацию угрожающей (от 30 до 60% от общего количества пострадавших – дети).

«Это значит, что действующая система не в полной мере защищает людей. Поэтому нужны дополнительные меры», - подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

По его словам, «есть регионы, для которых выполнить требования закона по тем же приютам достаточно сложно из‑за их удаленности и малой численности населения.

«У большей части субъектов средства на приюты отсутствуют либо затраты на них в масштабах местных бюджетов очень значительны, при том что необходимо оказывать больше внимания развитию социальной инфраструктуры. Выходом могут стать пункты временного содержания. Есть и другие механизмы, например, обязательная регистрация животных, которые регионы смогут запустить самостоятельно», - сказал Кобылкин.

Тем временем, руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что «живодерский закон принимается в угоду нерадивым чиновникам».

По его убеждению, поправки об умерщвлении бездомных животных призваны оправдать губернаторов и мэров, которые годами не исполняли нормы действующего законодательства (действующая система не в полной мере защищает людей не из-за того, что она плохая и неэффективная, а потому что ответственные за исполнение закона лица плохо работают или вообще ничего не делают).

В день принятия поправок в федеральный закон, 16 мая, Сергей Миронов еще раз заявил, что справедливороссы выступают категорически против инициативы об эвтаназии четвероногих.

Комментируя рассмотрения Госдумой в первом чтении поправок, позволяющих главам регионов устанавливать на территориях собственный порядок обращения с бездомными животными, лидер СРЗП на пресс-подходе в ГД констатировал, что «эти юридические формулировки скрывают живодерский закон в угоду губернаторам, которые спали и ничего не делали в соответствии с действующим законодательством».

«Многие субъекты, в том числе и Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, – они не спали: создавали приюты, занимались животными по установленной системе «отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск». И в этих субъектах нет проблем, не бегают эти озверевшие стаи, нет ЧП с нападениями на людей. Потому что там исполняли закон. А губернаторы и мэры, которые палец о палец не ударили, теперь жалуются на проблемы и хотят эти проблемы решать очень просто», - заявил Сергей Миронов.

Политик отметил, что поправки фактически отменяют действующий федеральный закон в части обращения с бездомными животными.

«Что исключают из действующего закона новые поправки? Они разрешают при отлове калечить животных. Они отменяют норму о том, что отловленных животных нужно содержать в гуманных условиях. И самое главное, вводится возможность эвтаназии, скажу прямо, отстрела – на улицах, на глазах у детей, и все это мы в ближайшее время увидим», – сказал Сергей Миронов.

Фракция возглавляемой им партии в Госдуме голосовала против антигуманного законопроекта. Но еще до начала заседания Сергей Миронов предположил, что «Единая Россия» этот закон все-таки протащит.

«Ведь мы знаем, к какой партии принадлежит большинство губернаторов. А своих надо выручать», - заметил главный справедливоросс страны.

Позднее Сергей Миронов написал на своей странице в ВК следующее:

«Ни один депутат от нашей партии не голосовал за поправки в закон об ответственном обращении с животными! К сожалению, такое единодушие против этих поправок было только у нас.

Очень широкий резонанс получили эти поправки. Оно и понятно! Текст документа содержит размытые формулировки, но одно ясно наверняка – регионы будут сами решать, как им поступать с бездомными животными. Давайте спросим, как поступят с бездомными собаками в Оренбургской области, где нет приютов? В Забайкалье. В других регионах, где чиновники палец о палец не ударили, чтобы на улицах не было стай бродячих собак.

В Госдуме была двухчасовая дискуссия перед тем, как думское большинство приняло этот законопроект в первом чтении. Самое интересное: все понимают, что ответственен за бездомное животное в первую очередь человек. И нужно ужесточать контроль, ответственность за выброс животных, нужно строить приюты. Все это понимают. Все с этим согласились. Но пока вот такие поправки.

К сожалению, в России нет ничего более вечного, чем временное. Я уверен, что многие регионы, где разворовывали деньги, выделенные на охрану животных, а всеми этими проблемами занимались активисты, с большим удовольствием начнут умерщвлять животных. К сожалению, мы приходим к тому, от чего уходили. Очень надеюсь, что дальше первого чтения этот документ не пройдет! Здравый смысл должен возобладать».

Напомним, ранее Сергей Миронов проводил опрос по теме бездомных животных на своей странице в ВКонтакте. И констатировал, что большинство россиян – за гуманность и против эвтаназии.

В Челябинской области любящие животных жители активно выступают в защиту братьев наших меньших: отвергают антигуманные инициативы, проталкиваемые на федеральном уровне, и противостоят инициативам региональным – о запрете кормления бездомных животных и их выпуска после стерилизации-вакцинации-чипирования в привычные места обитания. К слову, Челябинская область – чуть ли не единственный регион, решившая запретить жителям заботиться о четвероногих: и кормить нельзя, и выпускать надо подальше от цивилизации, тем самым обрекая живых существ на верную смерть.

Интересно, что первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии Владимир Бурматов после вчерашнего заседания заявил на своей странице в ВК, что «в поправках к закону об ответственном обращении с животными нет ничего про их отстрел или умерщвление».

«Поправки, принятые сегодня в первом чтении, направлены в первую очередь на предоставление регионам полномочий по защите как граждан от нападений безнадзорных животных, так и самих животных от жестокого обращения. Такие решения по вопросу обращения с животными без владельцев должны быть приняты с учетом позиции граждан, проживающих в регионе, которую они могут выразить в том числе через своих представителей в органах законодательной власти субъекта. Звучали разные предложения, но некоторые я бы назвал консенсусными. Например, полномочия, связанные с учетом и идентификацией животных, полномочия по установлению штрафов за самовыгул», - отметил Владимир Бурматов, выложив также видео с заседания.

Россияне в комментариях к этому посту задают политику вопрос: «Самое главное: если поправки такие хорошие, то зачем же Вы призывали писать против них обращения?».

На странице Владимира Бурматова – множество полных негодования комментариев, с которыми можно ознакомиться здесь.

Вот один из них: «В законопроекте предлагают убрать пункты 1, 2, 5, 6 из статьи 18. Люди умеют читать, и знают, ЧТО означает убрать эти статьи. Убрать необходимость видеонаблюдения при отлове? Убрать пункт о том, что при отлове нельзя использовать средства, способные привести к увечьям или смерти животного? Убрать пункты, что животные имеющие на ошейниках сведения о владельцах, должны быть возвращены владельцам? Это только часть, на поверхности. Да пусть люди сами почитают эти пункты в 18 статье и подумают, что будет, если их убрать! Зачем вы продолжаете нас обманывать?».

Автор: Евгения Александрова
бездомные животные
Госдума
Сергей Миронов
Владимир Бурматов
Новости по тегу: бездомные животные
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2023

Жители Челябинской области активно выступают против эвтаназии и запрета кормить бездомных животных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.05.2023

Временный дом для бездомных животных: как живет и работает «Остров надежды»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2023

За ЖИЗНЬ: в Челябинске прошел митинг в защиту бездомных животных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2023

«Остров надежды» для бездомных животных приглашает в гости – знакомиться
Возможно, вас заинтересует
Творческий конкурс «ZOV»
Читать сюжет
Принять участие
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область (Российская Федерация) и Казахстан планируют усиливать экономические связи и
Федерация

Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества

16.05.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в призе
Среда обитания

НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая

15.05.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В понедельник утром, 15 мая, в Тракторозаводском районе Челябинска наблюдалась отчетливая дымка,
Среда обитания
Экология

Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня

15.05.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области предстоящая неделя ожидается умеренно теплой и практически без осадков, а п
Среда обитания

Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков

14.05.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в призе
Среда обитания

Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника

12.05.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области установлена административная ответственность за нарушение правил содержания
Общество

Южноуральцев будут штрафовать за нарушение правил содержания собак

12.05.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Октябрьский район (Челябинская область), который в последние годы неплохо развивается, в ближайше
17.05.2023

Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области циркуляция гриппа значительно снизилась, но продолжают выявляться вирусы гр
17.05.2023

В Челябинской области значительно снизилась циркуляция гриппа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Команда Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская
17.05.2023

Готовы к труду и обороне: команда ММК признана самым спортивным коллективом России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, 16 мая, в Советском районе Челябинска обрушились плиты перекрытия складского здания.
16.05.2023

Возбуждено уголовное дело по факту травмирования рабочих при обрушении кровли в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новое восьмиэтажное административное здание для управления Федеральной налоговой службы Челябинск
16.05.2023

Новое здание УФНС России в Челябинске готово на 85%
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

17.05.2023 11:01

Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»

17.05.2023 10:43

В Челябинске ЕГЭ в этом году будут сдавать около 5,4 тысячи выпускников

17.05.2023 10:33

Впервые в Челябинске: на Свердловском проспекте укладывают 25-метровые рельсы

17.05.2023 10:28

В Челябинской области значительно снизилась циркуляция гриппа

17.05.2023 10:08

Ученые ЮУрГУ предложили систему цифровизации земель Челябинской области

17.05.2023 09:57

Готовы к труду и обороне: команда ММК признана самым спортивным коллективом России

17.05.2023 09:34

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о животных

16.05.2023 20:10

Возбуждено уголовное дело по факту травмирования рабочих при обрушении кровли в Челябинске

16.05.2023 19:58

Анонсы событий и мероприятий на 17 мая (18+)

16.05.2023 18:18

В Челябинске при обрушении кровли складского здания пострадали четыре человека

16.05.2023 18:04

В Аргаяшском районе грузовик въехал в жилые постройки, водитель в больнице

16.05.2023 17:57

Скоков потребовал обеспечить максимальную безопасность на выпускных

16.05.2023 17:47

В Челябинске выберут самые чистые и красивые дворы

16.05.2023 17:31

В Чебаркульском районе ликвидирована нарколаборатория

16.05.2023 16:48

Челябинские власти продали недострой на Бейвеля за 56 миллионов рублей

16.05.2023 16:43

Силовики пришли в минэкологии Челябинской области

16.05.2023 15:55

В сквере у «Станкомаша» установили игровые комплексы и запустили фонтан

16.05.2023 15:37

Челябинская область вошла в ТОП-10 регионов России по количеству зарубежных путешествий на майских праздниках

16.05.2023 15:29

Новое здание УФНС России в Челябинске готово на 85%

16.05.2023 15:14

Челябинец в состоянии опьянения сам себе вызвал полицию

16.05.2023 15:08

Застройщик успокоил челябинцев из поселка Колхозный: Шума от офисной семиэтажки не будет

16.05.2023 15:06

Железнодорожники обеспокоены ростом числа случаев травмирования граждан в Челябинской области

16.05.2023 14:42

«СМПФЕСТ-2023»: в Челябинской области прошел первый межрегиональный фестиваль работников скорой помощи

16.05.2023 14:29

В Челябинском отделении «СоюзМаша» сменилось руководство и откроется пять местных отделений

16.05.2023 13:54

Минздрав: Случай заражения корью в Карталах был зарегистрирован еще в марте, сейчас всё спокойно

16.05.2023 13:34

Южноуральские ориентировщики произвели фурор на первенстве России

16.05.2023 13:24

КВН в Челябинске: участники лиги «Открытая Уралка» встретятся в четвертьфинале

16.05.2023 13:07

На Зюраткуле выхаживают новорожденного лосенка, который потерял маму в горящем лесу

16.05.2023 13:01

В Озерске осужден сотрудник ритуальной фирмы, который нанял стрелка для устрашения конкурента

16.05.2023 12:54

Жителей и гостей Коркино в парке имени Федько встречают маршалы Победы

16.05.2023 12:47

Планируется восстановить прямое авиасообщение между Челябинском и Астаной

16.05.2023 12:41

Экс-главу Катав-Ивановского района оставили на свободе

16.05.2023 12:37

В Магнитогорске увековечили имя главного архитектора

16.05.2023 12:34

«Мульти-Пульти Фест» для челябинцев и гостей города

16.05.2023 11:37

В Магнитогорске прошел отраслевой форум по культуре безопасности

16.05.2023 11:34

ДТП с переворотом в Усть-Катаве

16.05.2023 11:24

В Челябинской области растут ежегодные затраты на охрану окружающей среды

16.05.2023 11:15

Челябинские антимонопольщики выявили сговор при поставке кислорода в больницы

16.05.2023 11:07

Наталья Котова организовала встречу застройщика с жителями пятого микрорайона

16.05.2023 11:03

Пограничное управление ФСБ Челябинской области юбилей отметило по-спортивному

16.05.2023 10:56

Правительство Москвы наградило Исторический музей Южного Урала за вклад в воспитание молодежи

16.05.2023 10:48

В Магнитогорске рассказали, с чего начинается родина

16.05.2023 09:39

Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества

16.05.2023 09:36

Челябинские трамваи изменят свои маршруты на время ремонта путей по проспекту Победы

16.05.2023 09:21

На площади Революции Челябинска следующей зимой может открыться «Малахитовая шкатулка»

16.05.2023 09:02

В центре Челябинска по вине полуприцепа легковушка влетела в трамвай, два человека пострадали

16.05.2023 06:35

«Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» отчиталась о своей деятельности в 2022 году

15.05.2023 19:43

Анонсы событий и мероприятий на 16 мая (18+)

15.05.2023 18:33

В Челябинской области ограничено движение на М-5 из-за ДТП

15.05.2023 17:36

Златоустовец ищет дом для эвакуированных из зоны СВО котят

15.05.2023 17:27

В Челябинске будут судить аферистов, преступными действиями которых управляли из-за границы

15.05.2023 17:14

В Аше юный водитель на мопеде въехал в жилой дом и погиб

15.05.2023 17:04

НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая

15.05.2023 16:51

«От Монтеверди до Щедрина»: челябинцам обещают фейерверк из музыки разных эпох

15.05.2023 16:48

Во вторник в Челябинской области – температурные «качели», без осадков

15.05.2023 16:23

Николай Кожевников: «Челябинск в этом году совершает дорожный рывок»

15.05.2023 16:19

В Челябинске на площади Революции начали монтировать скейт-парк

15.05.2023 16:11

Челябинский «Полонез Огинского» прозвучит в Карелии в «ЭХО БДФ»  

15.05.2023 16:04

Магнитогорцев наградили за заслуги перед городом

15.05.2023 15:46

Челябинцам рассказали о ходе ремонта трамвайных путей на трех улицах

15.05.2023 15:22

В сквере у челябинской «Юности» заменят девять высаженных в прошлом году деревьев

15.05.2023 15:19

Челябинская и Костанайская области возродят былую традицию

15.05.2023 14:45

Жительница Магнитогорска украла золотую цепочку с тела умершего

15.05.2023 14:41

Песочные скульптуры в горсаду имени Пушкина «оживут» до первого июня

15.05.2023 14:09

Почта России предлагает льготную подписку на умные книги

15.05.2023 13:32

«Уроки поэзии» для школьников готовит Молодежный театр

15.05.2023 13:14

Дирижёр из Мексики сыграет с Челябинским симфоническим оркестром

15.05.2023 12:57

Карталинца обманул лжеработник портала «Госуслуг»

15.05.2023 12:52

Как привлечь персонал через социальные сети расскажут в ЮУТПП

15.05.2023 12:16

В преображенном Саду камней челябинцев будут ждать гамаки, лежаки и уличные барабаны

15.05.2023 12:01

Челябинцы остались без автогазозаправочной станции

15.05.2023 11:51

На Южном Урале цветение началось раньше обычного, посевную советуют провести в сжатые сроки

15.05.2023 11:47

Сын об отце: «Главные снимки Владимира Белковского»

15.05.2023 11:16

Официальная делегация Челябинской области во главе с губернатором посещает Казахстан

15.05.2023 10:46

Локальные котельные в Челябинске отключат уже сегодня

15.05.2023 10:43

Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня

15.05.2023 10:42

Задержаны семейные бутлегеры из Троицка

15.05.2023 10:27

Челябинцы увидят «ангельский алфавит» в стенах Публички

15.05.2023 10:23

Челябинские мотогонщики взяли три медали Кубка России

15.05.2023 10:22

Майский смотр строя и песни в честь Великой Победы стал ярким событием в жизни Курчатовского района

15.05.2023 10:16

Наталья Котова представила нового начальника комитета дорожного хозяйства Челябинска

15.05.2023 09:35

В храме Челябинска работает детская студия мультипликации

14.05.2023 22:15

Анонсы событий и мероприятий на 15 мая (18+)

14.05.2023 21:21

Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков

14.05.2023 18:33

В понедельник в Челябинской области – дожди, местами грозы, ночные заморозки

14.05.2023 17:15

В Челябинской области на трассе М-5 загорелась фура

14.05.2023 12:20

Медики, переехавшие на работу в гарнизоны, будут получать компенсационные выплаты

14.05.2023 12:02

Минобороны предупреждает о фейковых повестках, рассылаемых провокаторами

14.05.2023 11:03

Ватерпольная «Уралочка» из Златоуста вернула себе титул сильнейшей команды России

13.05.2023 13:47

Путь для эвакуации был отрезан: в Челябинске огнеборцы спасли шестерых человек

13.05.2023 13:23

В Челябинске иномарка протаранила остановку с людьми

13.05.2023 12:30

В Челябинске иномарка улетела в подземный переход

13.05.2023 12:27

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 8.05.2023 по 13.05.2023)

13.05.2023 11:11

Справедливороссы в девятый раз везут гумпомощь в зону СВО

13.05.2023 11:01

В Челябинске будут судить участников крупной наркогруппировки

13.05.2023 10:04

Старый дом

12.05.2023 23:36

В выходные в Челябинской области – дожди, ночные заморозки

12.05.2023 21:34

Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника

12.05.2023 21:20

В Челябинске накануне отмечено почти 30 случаев превышения ПДК вредных веществ

12.05.2023 19:52

Текслер: «Надо понимать, что мы можем быть сильнее за счет внутренних стимулов»