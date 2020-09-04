Серийный веловор из Златоуста едва не подвел под уголовную статью свою знакомую

В Златоусте (Челябинская область) задержан 18-летний парень, который за один день похитил из подъездов жилых домов четыре велосипеда. Свою «добычу» он оставил на хранение своей знакомой, которая тут же почуяла неладное и вызвала полицию.

В дежурную часть полиции Златоуста обратились четыре местных жителя, проживающих в одном доме в разных квартирах, заявивших о краже велосипедов. Кражи были совершены в один день. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан 18-летний местный житель.

«Как установили полицейские, задержанный похитил 4 велосипеда и поставил их у своей знакомой на хранение в одной из квартир этого же дома. Придя с работы, женщина, увидев чужое имущество, вызвала полицию. Следственно-оперативная группа, выехала на место, изъяла велосипеды. Один из четырех вернули владельцу. Владелец не учел печальный опыт, вновь оставил велосипед в подъезде. Утром транспортное средство было похищено второй раз тем же самым лицом», - сообщила официальный представитель УМВД России по городу Златоусту Ольга Аристова.

Возбуждено уголовное дело. Парню грозит до пяти лет лишения свободы.

Полицейские напоминают о необходимости проявления бдительности и соблюдения элементарных правил безопасности, соблюдения всех необходимых мер для сохранности своего имущества. Злоумышленники пользуются беспечностью граждан, которые оставляют свои двухколесные транспортные средства без присмотра на улице, у магазинов, во дворах и подъездах домов, не используя специальные противоугонные средства.

Необходимо использовать противоугонный замок или надежный трос. Не лишним будет перед парковкой проверить наличие камер видеонаблюдения.

После покупки велосипеда сохраняйте паспорт транспортного средства и перепишите его серийный номер, а также сфотографировать велосипед, чтобы в случае необходимости передать снимок полицейским.

Бдительным стоит быть и при покупке велосипеда «с рук». Низкие цены и продажа «на улице» должны вызывать у каждого гражданина опасения. Не редки случаи, когда похищенные велосипеды стоимостью несколько тысяч, а иногда и несколько десятков тысяч рублей, продаются злоумышленниками за бесценок.

Если велосипед все же был похищен, необходимо обратиться в полицию.