Сертификаты переболевших ковидом переоформят на год

Срок действия сертификата для переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличили до одного года. Переоформление действующих сертификатов произойдет в ближайшее время.

Об этом сообщает телеграм-канал Минцифры.

Все новые сертификаты о перенесенной ковид-инфекции будут оформляться на 12 месяцев с даты выздоровления. Для оформленных ранее сертификатов срока действия также продлят до года со дня выздоровления.

«Сертификаты переболевших COVID, загруженные в личные кабинеты пользователей на портале Госуслуг, переоформляются со сроком действия на один год, согласно рекомендациям Минздрава России», - сообщает министерство Минцифры.

В ведомстве уточнили, переоформление происходит автоматически и будет завершено в ближайшие дни.