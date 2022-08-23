Сервисы «Ростелекома» - в топе предпочтений

Жители Челябинской области назвали, какие цифровые сервисы они считают удобными и необходимыми. В топе оказался сверхбыстрый интернет, мобильная связь и ТВ в одном пакете, а еще объемное облако для хранения файлов и антивирус.

Домохозяйка, Елена: «Для моей большой семьи хотелось бы, что в одном тарифе сочетались интернет, мобильная связь, интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатр. Все самое лучшее и по выгодной цене! Это важно!».

Сотрудник ИТ-компании, Игорь: «Так как я люблю играть в онлайн-игры, мне нужны современные технологии, оптический и сверхбыстрый интернет! Надо все успевать!»

Ирина, сотрудница банка: «Постоянно заканчивается память в облаке. Хранилище облачное нужно, большое и хорошо защищённое».

Для жителей Челябинской области «Ростелеком» предлагает несколько разнообразных тарифных планов со скидками и подарками. Все соответствует запросу южноуральцев, ведь высокоскоростной интернет дает массу возможностей для работы, учебы и развлечений. А Инновационные сети обеспечивают доступ к экосистеме цифровых сервисов для безопасности, комфорта и отдыха всей семьи: домашнему видеонаблюдению, интерактивному телевидению Wink и другим.

«Жителям Челябинской области мы предлагаем линейку разнообразных тарифных планов: для любителей скоростных онлайн-игр – тариф “Игровой”. Для тех, кому кроме быстрого интернета требуется большой объем облачного хранилища – тариф ”Облачный”. Для больших семей, где нужен целый комплекс цифровых сервисов подойдут тарифы-конструкторы. При этом подключение всего комплекса услуг от одного оператора связи значительно экономит время и семейный бюджет», - рассказал директор Челябинского филиала компании «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Кстати, недавно компания “Ростелеком" запустила обновленный тариф "Конструктор", который можно настроить под запросы всей семьи. Управлять опциями легко в мобильном приложении. Тарифный план позволяет выбирать оптимальную скорость домашнего интернета, управлять количеством минут мобильной связи, выбирать пакеты каналов интерактивного телевидения и фильмов в онлайн-кинотеатре Wink, а также включает бесплатный антивирус на год для двух устройств. Более подробную информацию о тарифных планах можно узнать на сайте компании и по телефону 8 800 300 16 91.