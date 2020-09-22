Шестой созыв ЗСО: Законодательные инициативы в экономике привели к позитивным изменениям в соцсфере

Законодательные инициативы, на первый взгляд носящие сугубо экономический характер, зачастую имеют первостепенное социальное значение. Именно над такими законопроектами работали депутаты Законодательного собрания Челябинской области VI созыва, в том числе комитет по экономической политике и предпринимательству.

Ограничение продажи никотиносодержащих смесей

В конце 2019 года в Челябинской области одними из первых в России был законодательно установлен запрет розничной продажи никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Более того, южноуральские парламентарии сразу после принятия областного закона совместно с правоохранительными органами приняли участие в серии рейдов по возможным точкам торговли так называемыми снюсами.

В январе 2020 года депутаты установили административную ответственность за розничную продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции. Приняв закон против снюсов, депутаты провели серию рейдов по возможным точкам торговли. Комитет ЗСО по информационной политике при поддержке Экспертного Совета при региональном парламенте по вопросам деятельности СМИ выработал алгоритм действий для родителей на случай употребления снюсов их детьми. Была усилена разъяснительная работа среди детей и родителей.

Сегодня можно констатировать: проблема, ставшая угрозой здоровью для детей и подростков, снята с повестки.

Запрет «наливаек»

В мае 2020 года депутаты Законодательного собрания области приняли закон, устанавливающий запрет на торговлю алкоголем в объектах общепита в многоквартирных домах и на прилегающих территориях (так называемых наливайках) с площадью менее 40 квадратных метров.

Кроме того, был установлен 90-дневный переходный период для вступления в силу закона для того, чтобы предприниматели смогли реализовать закупленную продукцию или перепрофилировать бизнес. По прогнозам, будут перепрофилированы на другой вид деятельности 309 объектов общепита. Закроется 290 баров и буфетов, которые, как правило, и являются «наливайками».

В конце июня 2020 года в Госдуму РФ внесен проект федерального закона, которым предлагается: наделить субъекты РФ правом устанавливать дополнительные ограничения времени работы таких объектов.

Размещение нестационарных торговых объектов

Для стимулирования инвестиционной активности торговых предприятий в объекты в объекты нестационарной торговли и развития малого предпринимательства был принят закон «Об условиях размещения нестационарных торговых объектов».

Подготовка документа шла на протяжении пяти лет. Утвержденная сбалансированная версия закона максимально учитывает мнения всех заинтересованных сторон. Документ установил единые правила предоставления права на размещение НТО для всего Южного Урала. Это позволит сделать ведение бизнеса более предсказуемым для предпринимателей.

Муниципалитетам предоставлена возможность заключать договоры на размещение НТО сроком на один год с хозяйствующими субъектами, у которых закончился срок договора на размещение (договор аренды земельного участка) до принятия закона, но хозяйствующий субъект продолжает пользоваться земельным участком («амнистия»).

По истечении одного года хозяйствующий субъект, исполнивший свои обязательства по договору, имеет право на заключение договора о размещении НТО без проведения торгов в соответствии с общими нормами закона на срок до семи лет.

Данной «амнистией» предприниматели Челябинской области смогут воспользоваться до первого июня 2021 года.

По оценкам Ассоциации малоформатной торговли, на территории Челябинской области в торговле посредством НТО, а также в их обслуживании занято свыше 20 тысяч человек. В Челябинске около 800 предпринимателей на данный момент могут воспользоваться «амнистией» по НТО.

Применение контрольно-кассовой техники

В целях реализации федерального законодательства (о поэтапном переходе бизнеса на применение контрольно-кассовой техники нового образца) и для поддержки предпринимателей, осуществляющих деятельность в небольших и отдаленных поселках и деревнях, депутаты Законодательного Собрания приняли постановления, регламентирующие порядок применения онлайн-ККТ на территории Челябинской области.

Депутаты составили перечень труднодоступных или удаленных от сетей связи местностей. При составлении перечня учитывались отсутствие регулярного автобусного сообщения, а также отсутствие соединения по автомобильным дорогам с твердым покрытием.

На территории одной тысячи 255 населенных пунктов, включенных в перечень, предприниматели обязаны приобрести контрольно-кассовую технику нового образца, но вправе применять ее в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных;

Урегулирован вопрос о применении ККТ предпринимателями, ведущими бизнес вне границ населенных пунктов: они обязаны применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательную передачу фискальных документов в налоговые органы в электронной форме.

Копии технических паспортов - бесплатно

Для поддержки социально незащищенных категорий граждан предусмотрено бесплатное предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной документации, являющихся государственной собственностью Челябинской области, и содержащихся в них сведений для:

- инвалидов I и II групп;

- детей-инвалидов и граждан, имеющих детей-инвалидов;

- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя;

- ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, супругов (погибших, умерших) участников Великой Отечественной войны, не вступивших в повторный брак;

- детей погибших участников Великой Отечественной войны.