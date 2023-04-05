Школьники Курчатовского района выступили с идеей о создании мемориального комплекса

Команда инициативных учеников из образовательного центра №5 представила главе Курчатовского района Челябинска Сергею Антипову макет мемориального комплекса «Сквер Защитников Отечества», в котором будут собраны города-герои, города воинской славы и города трудовой доблести.

По словам ребят, работа над комплексом – объектом исторического наследия началась еще в октябре 2022 года. Тогда команда из четырех человек прорабатывала организационные вопросы. Параллельно школьники думали о съемках информационного ролика. Вплотную за разработку макета ученики ОЦ№5 взялись в январе. Все скульптуры сделали на 3D-принтере по специальному эскизу (памятники, стелы, фонари, ограждения и др.).

В планах у ребят - активно начать переписку и сотрудничество с Российским военно-патриотическим обществом, которое поможет в создании семи памятников воинам – защитникам Отечества. Кроме того, согласно идее юных курчатовцев в центре площади будет расположен памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Образ выбран неслучайно, ведь данная фигура символизирует воина-защитника, который сражается с фашизмом. Так же в сквере появятся памятники русских воинов разных эпох, начиная с ополченцев 1612 года - до воинов современной России, конца XX - начала XXI века.

Как отмечают в администрации Курчатовского района, важен и тот факт, что школьники уже планируют проведение экскурсий на территории мемориального комплекса, несение почетного караула и возложение венков.

Кстати, ребята уже придумали, где именно должен размещаться мемориальный комплекс «Сквер Защитников Отечества»! Это будет территория между улицами Скульптора Головницкого и Габдуллы Тукая.

Глава Курчатовского района поддержал инициативу школьников, он сообщил, что создание данного мемориального комплекса имеет важную практическую значимость – повышение знаний об исторических событиях и предках, которые отдали жизнь во благо нашего Отечества.