Школы Челябинска перешли на дистанционное обучение

С понедельника, шестого апреля, все школы Челябинска и организации дополнительного образования перешли на дистанционное обучение. Педагоги обеспечены всеми необходимыми техническими средствами для проведения занятий с детьми на дому.

Речь об этом шла сегодня, шестого апреля, на аппаратном совещании в администрации Челябинска. Как сообщила начальник управления образования города Светлана Портье, обучение в школах и учреждениях дополнительного образования будет вестись в дистанционном режиме. Директорам рекомендовано было разработать все нормативные правовые акты, составить графики и определить сотрудников, которые будут работать в таком режиме. При этом максимально должны быть задействованы сайты образовательных организаций, на которых нужно публиковать информацию о расписании дистанционных уроков.

"Методическая поддержка педагогов проводится в режиме онлайн. Образовательным организациям даны рекомендации создать для педагогов все условия. При этом, каждый учитель будет находиться в домашних условиях. Всем им выдана техника для проведения дистанционного процесса обучения. Если педагогу будет необходимо находиться на рабочем месте, то он должен соблюдать все требования санитарно-эпидемиологической безопасности. Я думаю, что таких будет немного", - сообщила Светлана Портье.

Начальник управления образования Челябинска также отметила, что в детских садах города по-прежнему работают только дежурные группы для детей, оба родителя которых заняты в сфере обеспечения жизнедеятельности и находятся на рабочем месте.

Все консультации по вопросам дошкольного образования проводятся по телефону 263-68-18, по вопросам общего образования нужно звонить по номеру 266-57-23.

Читайте нас там, где Вам удобно!

Сайт, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram