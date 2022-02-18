Школы Магнитогорска возвращаются к обычному формату обучения

Школы и учреждения дополнительного образования Магнитогорского городского округа (Челябинская область) возвращаются к обычному режиму обучения после двухнедельного дистанта.

Соответствующее решение принято сегодня, 18 февраля, на оперативном совещании в администрации города, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, все школы и учреждения дополнительного образования Магнитогорска с седьмого по 20 февраля осуществляли обучение в очно-заочной форме с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.

Решение о разобщении ученических и педагогических коллективов образовательных учреждений было принято в связи с высоким уровнем заболеваемости вирусными инфекциями.

«На сегодняшний момент данная мера принесла свои результаты – уровень заболеваемости пошел на спад, - сообщают в городской администрации. - Поэтому было принято решение о возобновлении традиционной формы обучения».

В понедельник, 21 февраля, все школьники и педагоги приступят к занятиям в учебных заведениях.

Как уже сообщало агентство, на карантине также находятся все школы и учреждения дополнительного образования Озерска (с четвертого по 20 февраля включительно). В школах Снежинска дистанционное обучение было продлено по 16 февраля.