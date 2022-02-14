В школах Озерска продлили дистант еще на неделю

В школах и учреждениях дополнительного образования Озерского городского округа (Челябинская область) еще на неделю продлено дистанционное обучение.

Как сообщила начальник Управления образования города Любовь Горбунова, соответствующее решение принято на основании постановления от 10.02.2022 №03 Главного государственного санитарного врача города.

«Образовательный процесс в период с 14 по 14 февраля 2022 года в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования продолжается с использованием дистанционных образовательных технологий, согласно порядкам, определенным каждой образовательной организацией самостоятельно», - пояснила Любовь Горбунова.

Запланированные на эти дни досуговые или другие мероприятия либо переносятся на другие сроки, либо проводятся в формате онлайн, либо отменяются.

Также не проводятся занятия с детьми в кружках, спортивных секциях, культурно-массовые и спортивные мероприятия, спектакли, фестивали и иные мероприятия с детьми, в том числе на открытом воздухе.

Региональный этап олимпиад по общеобразовательным предметам пройдет согласно установленным срокам.

Напомним, все школы и учреждения дополнительного образования Озерска с четвертого по 13 февраля включительно осуществляли дистанционное обучение.

Как уже сообщало агентство, на карантин отправлены все школы и учреждения дополнительного образования Златоуста (с восьмого по 14 февраля), Агаповского района (с восьмого по 14 февраля), Снежинска (с 10 по 16 февраля) и Магнитогорска (с 13 по 20 февраля включительно).

Разобщение общеобразовательных коллективов позволило уровень заболеваемости как среди педагогов, так и среди школьников. Тем не менее риск роста заболеваемости по-прежнему остается высоким. В связи с этим принято решение продлить еще на неделю дистанционное обучение.