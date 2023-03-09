09.03.2023
Челябинская пенсионерка отдала неизвестным три миллиона рублей после звонка «полицейского»
09.03.2023
Чистая прибыль Сбера в 2022 году составила 270,5 миллиарда рублей - выше ожиданий аналитиков
09.03.2023
Клиенты ВТБ увеличили объем переводов в дружественные страны на 15%
09.03.2023
Консультация юриста: профессиональные риски для электросварщика
09.03.2023
В Магнитогорске нервный автослесарь проломил голову недовольному клиенту
09.03.2023
Родители в Челябинской области получают единое пособие на более чем 146 тысяч детей
Сирота-инвалид из Магнитогорска победил в борьбе с чиновниками и получил долгожданную квартиру
16.08.2021
Сирота из Еманжелинска отсудил новую квартиру
03.08.2018
Сбежавший из детского дома в Бакале сирота сам вернулся в учреждение
31.05.2018
Круглый сирота с судимостью, не имевший крыши над головой, получил квартиру
03.07.2017
Суд встал на сторону черных риелторов: челябинского сироту лишают квартиры покойной бабушки
Первые лица региона поздравляют южноральских женщин с Международным женским днём
08.03.2023
Ваша поддержка бесценна: в Челябинске поздравили прекрасных представительниц движения «ZOV»
07.03.2023
Челябинец триумфально выступил на чемпионате России по лыжному ориентированию
07.03.2023
КСП Челябинской области выявила нарушения в сфере закупок на 222,9 миллиона
06.03.2023
Минздрав Челябинской области выпустил первых помощниц сельских фельдшеров
06.03.2023