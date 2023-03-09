Сирота-инвалид из Магнитогорска победил в борьбе с чиновниками и получил долгожданную квартиру

Администрация Магнитогорска (Челябинская область) наконец-то выдала сироте-инвалиду Андрею Олейникову долгожданную квартиру. За свои квадратные метры он боролся с 2016 года. Сегодня, девятого марта, счастливый парень получил в руки ключи от своего собственного жилья.

Ранее агентство «Урал-пресс-информ» уже рассказывало историю Андрея Олейникова, который специально приезжал к нам в редакцию, и мы всеми силами пытались ему помочь.

Напомним, в 2016 году Андрей был включен в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Он прошел все инстанции, на руках у него было решение суда и исполнительный лист, согласно которому администрация Магнитогорска обязана обеспечить его жильем. Но заветных ключей от собственной квартиры у Андрея так и не появилось.

В 2023 году по поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова чиновники все-таки предоставили парню квартиру, однако вселяться туда Андрей не собирался - по его словам, хозяйка квадратных метров находится в психиатрической клинике, а ее «квадраты» ему выделили на условиях арендного жилья.

Борьба продолжалась. Руки сирота-инвалид опускать не собирался. И вот – победа. Сегодня Андрей получил ключи от своей собственной квартиры в новостройке (!) - площадью 36 квадратных метров.

«Я очень доволен. Здесь ремонт в квартире сделан. Спасибо вам огромное за помощь и всем тем, кто не остался равнодушным в этой ситуации. Никогда не нужно сдаваться», - сказал Андрей Олейников.

Кошка, которую по всем правилам запускают в новую квартиру, у Андрея есть. Скоро он отпразднует новоселье. В планах – женитьба. Спутница жизни у сироты уже есть. Зовут Кристина. И, конечно, у Андрея есть еще одна заветная мечта – найти свою маму, которая оставила его в роддоме в мае 1991 года.