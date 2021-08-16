Сирота из Еманжелинска отсудил новую квартиру

История сироты из Еманжелинска (Челябинская область) Дмитрия Лебедева, которому изначально мэрия предоставила аварийное жилье, завершилась счастливым финалом. Молодой человек добился новой квартиры через суд.

Об этом он сообщил в редакцию агентства «Урал-пресс-информ».

«Подошел итог окончательный, выиграл новую квартиру, оспорил все сделки», - поделился радостной новостью Дмитрий Лебедев.

В пользу Дмитрия Лебедева вынес решение Челябинский областной суд по делу о признании незаконным осуществление сделок, передачи и приема жилого помещения с полным несоответствием санитарным нормам и требованиям. Тогда администрация Еманжелинска обратилась в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции с обжалованием решения облсуда, но снова проиграла дело.

Теперь администрация города выделит Дмитрию новое жилье, а старую аварийную квартиру аннулирует из его собственности.

Напомним, Дмитрий Лебедев много лет безрезультатно боролся за свое право на нормальную квартиру. Еще в 2014 году районные власти выделили ему в поселке Красногорский квартиру в двухэтажке по улице Рабочей. Квартира не отвечала даже санитарным нормам, что нарушало законодательство РФ: клопы, плесень, ржавая вода из крана и трещины на стенах. Кроме того, в квартире были прописаны два посторонних человека. Но отказываться у Дмитрия не было времени – нужно было уходить в армию.

Пять лет районные власти обещали отремонтировать квартиру. Но обещания свои так и не исполнили. Дмитрию пришлось самому благоустраивать жилище, вместе с этим копились долги за коммунальные услуги. Из-за них квартиру выставили на торги.

Позже ситуацией Дмитрия заинтересовался Общероссийский народный фронт, вслед за ним – Следственный комитет России. СКР возбудил уголовное дело по пункту "в" части третьей статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

Фото: страница Дмитрия Лебедева ВКонтакте