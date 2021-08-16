16.08.2021
ЧЦЗ выступил партнером Кубка минпрома Челябинской области по настольному теннису
16.08.2021
Автозавод «Урал» участвует в правительственном конкурсе
16.08.2021
Машинное зрение «следит» за экологической ситуацией на ММК
16.08.2021
ФСБ: в 1944 году Япония планировала взорвать бактериологическую бомбу
16.08.2021
Челябинский спектакль «Любовь и голуби» заинтересовал Александра Михайлова
16.08.2021
ВТБ запустил онлайн-сервис для самозанятых
Сирота из Еманжелинска отсудил новую квартиру
03.08.2018
Сбежавший из детского дома в Бакале сирота сам вернулся в учреждение
31.05.2018
Круглый сирота с судимостью, не имевший крыши над головой, получил квартиру
03.07.2017
Суд встал на сторону черных риелторов: челябинского сироту лишают квартиры покойной бабушки
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
13.08.2021
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
12.08.2021
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021