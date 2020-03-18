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В Челябинской области СКР возбудил дело по факту выделения сироте непригодного жилья

Происшествия
Сегодня, 18:34
Автор: 
Евгения Александрова

По факту выделения сироте из Еманжелинского района (Челябинская область) непригодного для жизни жилья СКР возбудил уголовное дело по пункту "в" части третьей статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

Дмитрий Лебедев получил однокомнатную квартиру в двухэтажном доме по улице Рабочей в поселке Красногорский в 2014-м году. Это оказалось не благоустроенное жилье, как того требует закон, а развалюха с грибком, плесенью, просевшим полом и обваливающимися стенами.

Свое право на получение жилья (которое оказалось непригодным для жизни) Дмитрий отстаивал в судах (их было восемь). Когда парень увидел квартиру, в которой ему предстояло жить, он ужаснулся, однако отказываться не стал: через три дня ему надо было уходить в армию - побоялся, что вообще без крыши над головой останется.

Вернувшись со службы, Дмитрий Лебедев стал добиваться от чиновников устранения нарушений закона, который гласит: жилье детям-сиротам в Российской Федерации обязаны выдавать благоустроенное жилье. До настоящего времени усилия Дмитрия были напрасными - ему не помогла ни одна инстанция. Так и ходил по кругу.

Следственные органы СКР по Челябинской области о ситуации сироты из Еманжелинского района узнали из средств массовой информации, начав проверку, переросшую в итоге в уголовное дело.

Как сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Владимир Шишков, в настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц. Расследование уголовного дела находится на контроле исполняющего обязанности руководителя следственного управления.

 

Автор: 
Евгения Александрова
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Теги
жилье для сироты
Следственное управление СК РФ по Челябинской област
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