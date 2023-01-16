Сирота из Магнитогорска утверждает, что чиновники дали ему квартиру женщины, которая находится в психушке

По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова сироте из Магнитогорска (Челябинская область) Андрею Олейникову чиновники предоставили квартиру. Вселяться туда он не собирается. По его словам, хозяйка жилья находится в психиатрической клинике.

Агентство «Урал-пресс-информ» писало о сироте-инвалиде из Магнитогорска Андрее Олейникове. Он специально приезжал к нам в редакцию, и мы всеми силами пытались ему помочь.

В 2016 году Андрей был включен в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Он прошел уже все инстанции и на руках у него было решение суда и исполнительный лист, согласно которому администрация Магнитогорска обязана обеспечить его жильем. Но заветных ключей от собственного жилья на руках у Андрея так и не было.

«В связи с этим прокурор Правобережного района Магнитогорска направил в суд исковое заявление с требованием о возложении на местную администрацию обязанности предоставить ему жилье. Также органами прокуратуры Челябинской области внесено представление главе города», - сообщили в генеральной прокуратуре России.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования сироте предоставлена квартира площадью 45,6 квадратных метров.

Но предоставленным жильем Андрей Олейников остался недоволен.

«Это временная квартира, она съемная. Хозяйка этого жилья находится в психиатрической клинике. Вроде как ее признали недееспособной. За квартиру эту я должен ей платить шесть тысяч в месяц, а государство мне будет их компенсировать. Только коммунальные услуги оплачивать необходимо, как всем. Кто-то просто из чиновников предоставил в прокуратуру неверную информацию, они вводят даже надзорное ведомство в заблуждение. У меня по-прежнему нет собственной квартиры», - сказал Андрей Олейников.

Андрею также выделена социальная помощь и оказано содействие в оформлении пособия на получение компенсационных выплат на коммунальные услуги.

«Дали 26 тысяч на приобретение строительных материалов, квартира «убитая» и мне предлагают там жить», - добавил Андрей.

Заезжать в предоставленное администрацией Магнитогорска жилье Андрей не собирается и намерен дальше бороться за получение собственного жилья.