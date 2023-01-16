16.01.2023
Сокровища Карла Фаберже покинули Челябинск
16.01.2023
В Челябинске появились специальные контейнеры для раздельного сбора мусора
16.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 17 января (18+)
16.01.2023
ММК-МЕТИЗ получил свидетельства об аттестации
16.01.2023
В аэропорту Челябинска житель Таджикистана пытался дать взятку полицейскому
16.01.2023
В Челябинске по делу Абаимова арестован председатель организации инвалидов войны в Афганистане «Булат»
Сирота из Магнитогорска утверждает, что чиновники дали ему квартиру женщины, которая находится в психушке
Чиновники из Магнитогорска ввели в заблуждение генеральную прокуратуру?
12.01.2023
Сотрудники прокуратуры России отмечают профессиональный праздник
01.04.2020
Генпрокуратура потребовала провести проверку по факту взрыва бытового газа доме Магнитогорска
01.06.2018
На радиозаводе «Полет» работают московские прокуроры
22.02.2018
Челябинский резонанс: замгенпрокурора распорядился проверить все детские дома и интернаты в УрФО
В понедельник - десятый день Святок
16.01.2023
Немного косметики и слез: фотосессии для жен бойцов СВО продолжаются в Челябинской области
14.01.2023
В ночь с 13 на 14 января южноуральцы встретят Старый Новый год, в субботу отметят Васильев день
13.01.2023
«Единая Россия»: Темпы социальной догазификации сохранятся
13.01.2023
«По фану»: на берегу Шершней начали строительство горнолыжного склона
12.01.2023