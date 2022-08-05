Ситуация на рынке труда в Челябинской области остается стабильной

Результаты мониторинга достижения показателей государственной программы «Содействие занятости населения Челябинской области» и национальной цели развития «достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» позволяют сделать вывод, что показатели в сфере занятости сохраняют положительную динамику.

Как сообщает Контрольно-счетная палата региона, по данным на первое августа в регионе количество зарегистрированных безработных 16 234 человека. Уровень безработицы составляет 0,88%. Свободных вакансий на рынке труда – 36233.

Напомним, губернатор Алексей Текслер поставил задачу постоянно мониторить ситуацию на рынке труда и сохранить занятость. Глава региона поручил главам работать в постоянном контакте с руководителями промышленных и аграрных предприятий, чтобы максимально сохранить текущий уровень занятости в регионе.