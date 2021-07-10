Ситуация на юге региона улучшилась, угрозы людям и их жилью нет

На юге Челябинской области, где с восьмого июля бушуют пожары, ситуация улучшилась. Площадь активного горения снизилась, огонь локализован во всех населенных пунктах Нагайбакского, Карталинского и Увельского районов. Угрозы людям и их жилью в настоящее время нет.

О текущей обстановке сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который сегодня утром, десятого июля, провел в поселке Новокоалиновый заседание оперативного штаба.

В настоящее время активное горение в лесах остается, это три очага: один у Парижа (в сторону Михайловки), другой – у поселка Запасное (севернее железнодорожной ветки) и третий – Кызыл-Чилик. На территории Карталинского и Нагайбакского районов, по данным ГУ МЧС региона, продолжает действовать крупный лесной пожар.

Площадь леса, пройденная огнем за все время пожаров, составляет 14 тысяч гектаров, в том числе площадь активного горения, по результатам утренней авиационной разведки (проведена десятого июля), составляет 20 гектаров: четыре гектара - в районе села Париж, шесть гектаров - у населенного пункта Михайловка, шесть гектаров – это Кызыл-Чилик, еще три гектара - в направлении Запасного и Ясной поляны.

«Вчера, девятого июля, площадь активного горения составляла 4 700 гектаров. Сегодня площади несоизмеримо меньше, обстановка гораздо благоприятнее», - отметил начальник главного управления МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко.

По прогнозу, в ночь на 11-е июля ожидаются обильные осадки, которые пройдут в течение суток по югу области, в том числе по Карталинскому району.

По данным министерства здравоохранения региона, за время ЧС за медицинской помощью обратились 18 человек. Люди жаловались на ухудшение общего самочувствия, давление, стресс, воспаление глаз - в том числе в связи с задымлениями.

Медицинские работники продолжают дежурить в пунктах временного размещения. Специалисты городской больницы Карталы и скорой медицинской помощи готовы к приему пациентов. В случае необходимости будут подключены областные медицинские учреждения.

В общей сложности для размещения эвакуированных южноуральцев развернуто пять пунктов, однако сейчас продолжают работать только два, так как люди покидают ПВР – уезжают к родным. Всего в пункты временного размещения в период лесных пожаров были эвакуированы 179 человек.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, группировка сил и средств МЧС в зоне пожаров существенно увеличена. В первую очередь - численный состав и количество техники, в числе которой – три единицы авиатехники (еще одна единица находится в резерве). От Южно-Уральской железной дороги привлечены три пожарных поезда.

Всего в тушении лесных пожаров задействованы 632 человека и 142 единицы техники.

С утра десятого июля продолжается сброс воды самолетами ИЛ-76, БЕ-200 и вертолетом МИ-8. Со вчерашнего дня для тушения природных пожаров авиация МЧС России выполнила 30 сбросов воды общим объемом 290 тонн.