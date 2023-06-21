Скейт-площадка челябинского парка имени Тищенко приобрела новые краски

Скейт-площадка парка имени Тищенко в Металлургическом районе Челябинска приобрела новые краски - сегодня, 21 июня, в международный день скейтбординга, полтора десятка художников воплощали здесь свои идеи.

Как рассказали в городской администрации, масштабный праздник творчества устроили совместными силами парк «Металлург» и команда профессиональных художников и дизайнеров Baza Market Graffiti, «оживившая» здесь свои эскизы, отобранные из более чем 50-ти поданных для участия.

Здесь же, на преображенной площадке, сегодня проходит скейт-контест - совместно с федерацией скейтбординга Челябинской области.

Отметим, скейт-площадка в «Металлурге», в котором в настоящее время продолжается благоустройство, - на сегодня самая большая в столице Южного Урала.